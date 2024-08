El enorme operativo de fraude chino que se realizaba desde una pequeña isla europea

Un hotel junto al mar y una antiguas oficinas bancarias en la Isla de Man, situada entre Irlanda y Reino Unido, eran la bases desde la que una red de estafadores consiguió engañar a sus víctimas en China y robarles millones de dólares, según ha descubierto una investigación del Servicio Mundial de la BBC.

El comedor y el salón del hotel Seaview en Douglas, la capital de la isla, estaban abarrotados de docenas de trabajadores chinos con computadoras conectadas a internet de banda ancha.

El engaño, que ocurrió entre enero de 2022 y enero de 2023 según documentos judiciales chinos, utilizó un método conocido como Pig Butchering o "Matanza del cerdo". Se llama así porque el proceso de "engordar al cerdo" es vital para su éxito.

La "Matanza de cerdos" es una estafa financiera con la que manipulan emocionalmente a las personas antes de vaciarles las cuentas, en la que los estafadores se relacionan con sus víctimas a diario para ganar su confianza y, con el tiempo, engañarlas.

La BBC pasó casi un año investigando cómo se llevó a cabo la estafa desde la isla, que depende de la Corona británica pero tiene un gobierno independiente.

El equipo de la BBC también descubrió otros detalles, como la ambición de los cabecillas de construir un complejo de oficinas de última generación con vistas al mar de Irlanda. Además de obtener documentos judiciales, la BBC accedió a documentos filtrados y habló con personas dentro de la empresa.

El hotel Seaview en Douglas, donde los estafadores chinos instalaron inicialmente su oficina.

Un exmiembro del personal, Jordan [no es su nombre real], nos dijo que cuando llegó a la isla no tenía ni idea del mundo turbio en el que se estaba adentrando. Afirmó que se sintió aliviado de haber encontrado lo que pensó que era un trabajo administrativo estable.

Sin embargo, notó que en su nueva compañía había mucha reserva: por ejemplo, a él y a sus colegas se les prohibía tomar fotos en los eventos sociales de la empresa. De lo que no se dio cuenta es de que muchos de sus colegas chinos eran en realidad estafadores.

A fines de 2021, casi 100 personas habían sido transferidas a la Isla de Man para trabajar para la empresa a la que los documentos judiciales chinos se refieren como "MIC".

Habían venido de Filipinas, donde habían trabajado para otra compañía que también cometía estafas. La BBC ha descubierto que MIC significa Manx Internet Commerce.

En la Isla de Man, MIC formaba parte de un grupo de empresas asociadas que compartían el mismo propietario.

Un casino online, administrado por King Gaming Ltd, era el más destacado. En China continental, el juego es ilegal. Al establecerse al otro lado del mundo, los fundadores del grupo pudieron atraer a clientes chinos, pero también aprovechar los bajos impuestos al juego de la Isla de Man. Los estafadores chinos se trasladaron posteriormente a antiguas oficinas bancarias.

Unos meses después de estar destinados en el hotel Seaview de Douglas, los trabajadores de MIC fueron trasladados a antiguas oficinas bancarias en el lado este de la ciudad.

Y aquí es donde Jordan dice que escuchaba aplausos esporádicos de sus nuevos colegas, que trabajaban en grupos de cuatro. Ahora cree que con ello estaban celebrando que habían estafado con éxito a otra víctima, a unas 8.000 kilómetros de distancia.

Seis personas que trabajaban para el MIC en Douglas han sido condenadas, a su regreso a China, por llevar a cabo estafas de inversión contra ciudadanos de ese país

Los casos detallan el flujo de dinero ilícito. Las víctimas fueron atraídas por los acusados ??y sus cómplices desde bases en la Isla de Man y en Filipinas, según los documentos judiciales chinos.

El "profesor"

Según se lee, los acusados ??trabajaban en equipos para atraer a los inversores chinos a grupos de chat en QQ, un popular servicio de mensajería instantánea chino similar a WhatsApp.

Un estafador desempeñaba el papel de "profesor", y otros se hacían pasar por otros inversores. La BBC ha visto pruebas -incluso en los documentos judiciales- de que muchos de los que llegaron a Douglas desde Filipinas participaban en las estafas.

Todos utilizaban el mismo equipo informático, dependían de QQ para su trabajo y, con la excepción de unos pocos directivos, todos tenían el mismo cargo. El único beneficiario de las empresas, Bill Morgan, también conocido como Liang Lingfei.

El tribunal chino determinó que los falsos inversores creaban una atmósfera de publicidad y entusiasmo en torno a las habilidades para ganar dinero del "profesor", que luego le diría a la víctima que invirtiera dinero en una plataforma de inversión en particular.

Deslumbrada por la publicidad, la víctima obedecía, solo para que los estafadores, que en realidad controlaban estas plataformas y podían manipularlas, se llevaran sus fondos.

US$5,3 millones estafados

El tribunal chino dijo que era difícil verificar las pérdidas totales de las víctimas, pero dijo que se habían robado unos US$5,3 millones a al menos 12 personas.

Basándose en pruebas que incluían las propias confesiones de los acusados, así como registros financieros y de viajes y registros de chat, el tribunal declaró culpables a los seis acusados.

Esta no era solo una estafa rentable sino también sofisticada, dicen los documentos judiciales, que requerían que los equipos implementaran las técnicas de "descuartizamiento" con persuasión y habilidad.

La BBC ha descubierto la identidad del único beneficiario de las empresas. Su nombre estaba oculto bajo tres capas de papeleo administrativo.

MIC y sus empresas afiliadas estaban todas en manos de un fideicomiso creado por un individuo llamado "Bill Morgan" que, según muestran los documentos, también era conocido como Liang Lingfei. Los empleados lo llamaban Boss Liang, dice Jordan.

Los documentos judiciales chinos hacen referencia a un hombre llamado Liang Lingfei como cofundador de MIC en la Isla de Man, a la que se describió como "una organización criminal bastante estable creada para llevar a cabo actividades fraudulentas". Liang no fue uno de los procesados ni estuvo representado en las audiencias.

El tribunal declaró que Liang también fue cofundador de la organización estafadora en Filipinas. La BBC ha visto pruebas de que muchos empleados de MIC trabajaron allí antes de ser transferidos a la Isla de Man.

Pensando en el futuro

La investigación también ha descubierto que el Liang obtuvo un visado de inversionista en la isla y asistió a varios eventos allí. Su esposa también es propietaria de una casa en la ciudad de Ballasalla, cerca del aeropuerto de la isla.

El grupo de empresas de la Isla de Man era ambicioso. El año pasado firmó un acuerdo de planificación para construir una deslumbrante sede en un "campus con zonas verdes" en el lugar de una antigua base de entrenamiento naval. Un portavoz de los promotores lo describió como "la mayor inversión privada individual en la Isla de Man".

Las imágenes de los arquitectos muestran edificios de oficinas situados en una colina sobre el paseo marítimo de Douglas. En el interior habría habido apartamentos tipo ático, un spa, varios bares y un salón de karaoke.

El campus iba a ser utilizado por el personal del MIC y por aquellos que trabajan para las empresas "afiliadas" del MIC, incluidas las que participan en los juegos de azar online, según los documentos de planificación. El lugar, ahora desierto, donde se iba a construir la deslumbrante sede del grupo.

Según cálculos conservadores, los ingresos anuales globales de la industria de “la matanza de cerdos” superan los US$60.000 millones de dólares.

"Este es el primer caso de este tipo que hemos visto de una de estas operaciones fraudulentas en un país occidental", afirma Masood Karimipour, un experto de la ONU sobre el crimen organizado, que normalmente se centra en el sudeste asiático.

Tratar de detener las estafas es como un "juego de golpear al topo" (donde, cuando se golpea uno, aparece de inmediato otro), afirma, y es una batalla que "el crimen organizado está ganando actualmente", ya que los delincuentes se dedican a lo que él llama "la búsqueda de la jurisdicción" donde perciben que hay lagunas legales y poca supervisión.

Cualquier ambición que el grupo de empresas pudiera haber tenido en la Isla de Man -legítima o no- parece haber llegado a su fin.

En abril, la policía hizo una redada en las antiguas oficinas bancarias. También entraron por la fuerza en una dirección próxima al edificio de los Tribunales de Justicia de la isla.

En un comunicado publicado poco después, la policía dijo que las redadas habían estado relacionadas con una investigación más amplia de fraude y lavado de dinero en relación con King Gaming Ltd IOM. Siete personas habían sido arrestadas y puestas en libertad bajo fianza, añadieron.

Desde entonces, se sabe que otras tres personas han sido detenidas. La Isla de Man no es parte de Reino Unido ni de la UE, pero tiene acceso a ambos.

A principios de este mes se designaron administradores judiciales para las empresas del grupo, incluidas MIC y King Gaming Ltd IOM, a petición del fiscal general de la Isla de Man.

El regulador del juego de la isla ha despojado a las empresas afiliadas de juego de MIC de sus licencias.

El recinto del campus del parque fue despejado de árboles y se colocaron carteles, pero la remodelación ahora está suspendida indefinidamente.

La BBC ha hecho repetidos intentos, a través de varios métodos de comunicación, de ponerse en contacto con las empresas implicadas, así como con Bill Morgan/Liang Langfei y los directores de las empresas, pero no ha recibido respuesta.

También intentó ponerse en contacto con el hotel Seaview, pero no recibió respuesta, aunque no hay indicios de que alguien allí estuviera al tanto de alguna actividad ilegal que tuviera lugar en las instalaciones.