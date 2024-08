Hallan muerta a una deportista venezolana que denunció a la dictadura de Maduro

El pueblo de Venezuela se ve consternado por estas horas por el fallecimiento de la ciclista olímpica Daniela Larreal, cuyo cuerpo fue hallado en su apartamento de Las Vegas, en Estados Unidos, donde se había exiliado tras recibir graves amenazas en su país.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Daniela Larreal, quien en vida fue una gran figura del ciclismo, especialista en pruebas de pista. Daniela, además de ganar medallas, se destacó por ser la única venezolana que participó en 5 juegos olímpicos. ¡Una gloria del deporte! Me uno al duelo que aflige al país y hago llegar mis sentidas palabras de condolencias a sus familiares, amigos y a quienes fueran compañeros en su andar deportivo. Dios reciba a Daniela en el descanso eterno", escribió a modo de despedida el líder opositor al régimen de Nicolás Maduro, Henrique Capriles.

Daniela Larreal Chirinos, una de las deportistas más importantes de la historia de Venezuela, vivía exiliada en Las Vegas luego de las amenazas de muerte que había recibido por su firme oposición a Maduro.

Según informaron medios locales, el lunes 12 de agosto no se presentó en el hotel donde trabajaba en la ciudad de los casinos. Pasaron los días y como no aparecía, ayer viernes la policía irrumpió en el apartamento en el que residía la ciclista y halló su cuerpo sin vida.

Los primeros indicios señalan ya estaba muerta desde el domingo 11. Las autoridades del estado de Nevada (al que pertenece Las Vegas) atribuyeron la muerte de Larreal a una presunta asfixia. Además, durante la autopsia del cadáver habrían encontrado restos sólidos de comida en su tráquea, por lo que no se descarta un posible ahogamiento. No obstante, la investigación todavía está en curso y no se descartan otras hipótesis de los motivos que generaron su deceso.

La noticia del fallecimiento de Daniela Larreal causó un gran impacto en su país. Fue la única deportista venezolana que participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos: Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Londres 2012. En su modalidad, ciclismo en pista, logró cuatro diplomas.

Uno de los posteos de la ciclista olímpica en oposición al regimen de Nicolás Maduro. Foto: Captura de X

Hija del también ciclista Daniel Larreal, Daniela nació en Maracaibo el 2 de octubre de 1973. Era afín y defensora del régimen bolivariano de Hugo Chávez hasta 2012, cuando cambió sus creencias radicalmente. Tras los Juegos de Londres, mostró su abierta oposición a Nicolás Maduro, sucesor de Chávez en la presidencia de Venezuela. Sus posteos en las redes sociales enfatizaban con contundencia la corrupción del Gobierno, en especial, del Ministerio de Deportes.

Por sus denuncias recibió amenazas de muerte, y decidió exiliarse a Estados Unidos. Desde entonces, se convirtió en una opositora militante al régimen de Maduro. En la biografía de su cuenta de X (antes Twitter), se lee la frase: "La voluntad es del Pueblo, En Lucha por una Venezuela Libre y por la Reconstrucción del País. Hija de Dios". En esa plataforma escribía y reproducía mensajes reclamando "libertad y democracia".