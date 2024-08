Operación Retuit: usan a periodistas "fantasma" para evitar la censura del régimen de Nicolás Maduro

Periodistas de la oposición de Venezuela al régimen de Nicolás Maduro organizaron una estrategia para evadir la censura y la opresión del líder bolivariano. Con la idea bautizada como "Operación Retuit", buscarán evitar que se profundice la persecución a los comunicadores que no comulgan con el Gobierno.

La Operación Retuit es una especie de noticiero compuesto por periodistas de distintos medios que se encargan de preparar los temas y realizar toda la producción periodística de las notas, pero no son quienes dan las noticias. Ese rol lo ocupan dos jóvenes que no son periodistas: La Chama y El Pana.

No es que La Chama y El Pana dejarían de ser perseguidos por no ser periodistas, como si eso les diera algún tipo de inmunidad, sino que quedan impunes en su "delito" de ser antichavistas por el simple hecho de no existir. Así es, ambos presentadores de noticias no existen, sino que se trata de animaciones generadas con inteligencia artificial.

La Chama y El Pana simulan ser dos periodistas jóvenes que lo que hacen es replicar lo que realmente quieren decir los periodistas, aunque con una voz propia de ambos personajes que sigue manteniendo protegida la identidad de los verdaderos comunicadores. La creación y aplicación de esto se debe a la necesidad de evitar la fuerte censura que lleva a cabo el régimen bolivariano contra las voces opositoras.

Igualmente, no sería muy sorpresivo que Nicolás Maduro mande a reprimir de algún modo esta estrategia, así como previamente prohibió el uso de X y WhatsApp, aunque sin ningún tipo de solución técnica o mecánica, sino con una mera invitación a desinstalar las aplicaciones, aunque con un ligero tono de orden.

Mirá la presentación de La Chama y El Pana en Venezuela