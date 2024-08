Audio inédito de la caja negra revela los últimos segundos del accidente aéreo en Brasil

A seis días del trágico accidente del avión de la aerolínea Voepass en el interior del estado brasileño de San Pablo, que resultó en la muerte de 61 personas, hoy se dio a conocer un informe crucial. El audio de la caja negra de la aeronave, que registró los momentos previos a la caída, fue revelado y esclarece las circunstancias que rodearon el siniestro.

Este informe, publicado por la cadena TV Globo, señala que la grabadora de voz captó las conversaciones entre los pilotos en los minutos finales del vuelo. Según los datos del dispositivo, el copiloto, al percatarse de una súbita pérdida de altitud, solicitó aumentar la potencia del avión en un intento desesperado por estabilizarlo.

La información obtenida del audio muestra que la pérdida de altitud fue tan repentina que el copiloto insistió en la necesidad de "dar potencia" para tratar de retomar el control del vuelo. Apenas un minuto después de su solicitud, la grabación se interrumpe de manera abrupta, registrando gritos y un estruendo que marcan el intento fallido por evitar la colisión.

Fotografía aérea del sitio donde se accidentó el avión. Foto: EFE.

La transcripción del audio reveló que en los dos últimos minutos de la grabación, el copiloto expresó su preocupación sobre la estabilidad del avión y reiteró la necesidad de mayor potencia para lograr estabilizarlo. A pesar de los esfuerzos, el trágico desenlace fue inevitable.

Aunque la investigación sobre el accidente del ATR-72 continúa, hasta el momento no se logró determinar la causa exacta del siniestro. El análisis del audio no identificó señales de las alarmas habituales, como fallos en el motor, problemas eléctricos o indicios de fuego a bordo. Una de las hipótesis que las autoridades están explorando es la posibilidad de que una acumulación excesiva de hielo en las alas haya contribuido al desastre, aunque esta teoría aún no ha sido confirmada ni descartada.

Así fue la caída del avión