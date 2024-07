¿Es Kamala Harris mejor candidata que Joe Biden para la presidencia de los Estados Unidos?

Todo indica que la vicepresidente estadounidense, Kamala Harris, será pronto nominada oficialmente como la candidata del Partido Demócrata en reemplazo del alicaído presidente Joe Biden. Pero, ¿es mejor candidata que él?

Ni lerda ni perezosa, a poco más de un día de recibir el respaldo de Biden, Harris lanzó un comunicado expresando su alegría por haber conseguido el apoyo de los delegados necesarios para convertirse en candidata a presidente.

"Me siento orgullosa de haber conseguido el amplio apoyo necesario para convertirme en la candidata de nuestro partido… Espero poder aceptar formalmente la nominación pronto", expresó Kamala Harris el lunes por la noche. Según un conteo no oficial de la agencia americana AP, la exsenadora por California contaba con el aval de más de 2.500 delegados, muy por encima del umbral de 1.976 que se necesitan para alcanzar la mayoría.

Además de Joe Biden y de la mayoría de los delegados, Kamala Harris ha conseguido el apoyo de las figuras más destacadas y poderosas del Partido Demócrata como Bill y Hillary Clinton, y la expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Sin embargo, lejos está de reinar la paz en el partido cuyos símbolos son el burro y el color azul. De hecho, al momento de escribir esta nota, sobrevolaba el rumor sobre el grave y delicado estado de salud del presidente Joe Biden. Al mismo tiempo, desde el Partido Republicano están arremetiendo contra el dirigente de 81 años con un argumento simple pero contundente: si no está apto para ser candidato, mucho menos lo está para ejercer la presidencia; por ende, debe renunciar ya.

El escenario en las filas demócratas es complejo y difuso. Sin ir más lejos, en las últimas horas renunció Kimberly Cheatle, la jefa del Servicio Secreto de la Administración Biden-Harris. La funcionaria había reconocido en una audiencia en el Congreso el lunes que el atentado sufrido el 13 de julio por el expresidente Donald Trump fue "el fracaso operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas". Congresistas, tanto republicanos como demócratas, venían pidiendo su cabeza; y ese fue su final.

En este marco, muchos progresistas (liberales, como se le dice en EE.UU.), ven en la figura de Kamala Harris una luz de esperanza. Con 59 años, creen que puede brindar una imagen renovada del partido, en tanto que su ascendencia afro podría detener la fuga de estos votantes hacia las filas trumpistas.

Pero, ¿qué dicen los sondeos de opinión? Antes de pasar a los números hay que hacer dos salvedades: por un lado, la nominación de Kamala Harris es muy reciente (recordemos que Joe Biden se bajó hace dos días y de hecho Harris ni siquiera es la candidata oficial). Además, vale tener en cuenta el interés que hay detrás de cada encuestador. Pero veamos. Donald Trump lidera las encuestas. Foto: EFE

Reuters/Ipsos: Harris 44% vs Trump 42%

Yahoo/YouGov: Harris: 46% vs Trump: 46%

FAU/Mainstreet USA Polling: Harris 44% vs Trump 49%

Morning Consult: Harris 45% vs Trump 47%

Universidad de Quinnipiac: Harris 41% vs Trump 45%

Como se ve, en los últimos números, teniendo en cuenta las salvedades mencionadas más arriba, la mayoría de las encuestas dan a Trump arriba de Harris, con una diferencia de hasta +5.

Sin embargo, hay que recordar que en Estados Unidos el voto es indirecto. Es decir, los habitantes de los 50 estados eligen a los miembros del Colegios Electoral y estos, a su vez, son los encargados de votar al presidente. El candidato que saque más votos en un determinado estado es el que se lleva todos los delegados electorales que están en juego en ese estado.

Es por ello que la mayoría de los estados ya están pintados de azul (demócratas) o rojo (republicanos). Es decir, históricamente han votado a favor de un determinado partido. Por ejemplo, se sabe que California es demócrata y Texas es republicana. Por ende, la campaña de Donald Trump no da importancia al estado gobernado por Gavin Newsom, y la de Kamala Harris (antes Biden) no pone un solo dólar para intentar ganar el estado de la estrella solitaria.

Por eso es que tanto la campaña de Trump como la de Harris se están enfocando en los cinco, seis o siete estados pendulares; es decir, aquellos que varían su voto de un lado a otro. ¿Qué dicen los números en estos estados clave?

De acuerdo a un trabajo de la consultora Public Policy Polling, que encuestó a 2.583 personas en cuatro estados indecisos del 17 al 20 de julio (es decir, antes de que Joe Biden se bajara), Trump le ganaría a Harris en todos ellos: Arizona (+6), Michigan (+5), Carolina del Norte (+4) y Pensilvania (+2). Cabe mencionar que la encuesta fue realizada especialmente a pedido del PAC demócrata Clean and Prosperous America.

Una tendencia similar, e inclusive más pronunciada, se observa en el sitio de apuestas online Polymarket. Es interesante ver este dato porque en esta plataforma participan miles de personas que, vía criptomonedas, apuestan por quién cree que va a ganar la elección. Los resultados, hasta ahora, son contundentes: el 63% cree que Trump saldrá victorioso el 5 de noviembre, frente al 35% que cree que ganará Harris.

Como es de esperarse, los apostadores tienen el mismo pálpito con respecto a los estados pendulares: Georgia (67% vs. 33%), Nevada (64% vs. 36%), Arizona (64% vs. 36%), Pensilvania (55% vs. 45%), Wisconsin (55% vs. 45%) y Michigan (53% vs. 47%).

Estos números son muy similares a los que había cuando Joe Biden estaba en carrera; en otras palabras, si bien es muy prematuro para hacer una proyección, todo parece indicar que la aguja no se moverá demasiado con la nueva jugada demócrata. Joe Biden decidió bajar su candidatura. Foto: EFE

Mientras tanto, los republicanos ya están apuntando sus dardos a Harris. El representante republicano, William Timmons, dijo: "Estas afirmaciones de que Harris será diferente… En realidad, es peor que Biden. Creo que nos irá aún mejor en noviembre”. En el mismo sentido se ha pronunciado el propio Trump, quien en la CNN aseguró que “será más fácil vencer a Harris que a Joe Biden".

En el transcurso de los próximos días, con fecha límite el 7 de agosto, se confirmará si la exfiscal general de California es finalmente candidata o no, según aseguró el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison. En tanto, el 19 del mismo mes comenzará la Convención Demócrata en Chicago donde se formalizará la candidatura del partido.

Todavía queda pendiente ver quién sería el vice de Harris… A propósito, ¿habrá debate Trump-Harris en septiembre (como estaba planeado con Biden)? Y de ser así, ¿será en ABC, como se había acordado previamente, o en FOX, como acaba de proponer Trump?

A juzgar por el incipiente desempeño de la eventual candidata demócrata en los sondeos de opinión, el debate le podría venir para levantar su intención de voto, al menos en el público independiente, pero para ello deberá enfrentar con sagacidad al fortalecido candidato republicano, que ha levantado su imagen tras el debate con Biden y, sobre todo, luego del atentado que casi acaba con su vida.