Biden reconoce que se equivocó al decir que “había que poner a Trump en la diana”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que fue un error por su parte decir que era "hora de poner a Trump en la diana" días antes del intento de asesinato de su rival republicano.

Biden hizo este comentario en su primera entrevista desde ataque a Trump del sábado, en la que defendió su retórica contra Donald Trump.

El presidente le dijo al periodista Lester Holt, de la cadena NBC, que su campaña tenía el deber de comunicar claramente la amenaza que suponía un segundo mandato de Trump, y agregó que sus palabras no eran las que debían moderarse.

Biden indicó que lo quería decir era que los demócratas debían centrarse más en Trump, sus políticas y las declaraciones falsas que hizo durante el debate presidencial de finales del mes pasado.

"Fue un error usar la palabra. No dije punto de mira. Quise decir diana, quise decir centrarse en él. Centrarse en lo que está haciendo", dijo.

A lo largo de la entrevista, Biden dejó en claro que no se haría a un lado en la carrera presidencial, a pesar de los llamados de miembros de su propio partido después de su pobre desempeño en el debate.

"Soy viejo", se lamentó, y al mismo tiempo hizo notar que sólo tiene tres años más que Trump.

Agregó que su agudeza mental estaba bien y enumeró sus logros como presidente, aunque reconoció que estaba trabajando para demostrar ante los estadounidenses que estaba capacitado para el cargo.

"Entiendo por qué la gente dice: 'Dios, tiene 81 años. Uy. ¿Qué será cuando tenga 83 o 84 años?' Es una pregunta legítima", afirmó.

Biden dijo que tenía fe en los votantes que lo respaldaron abrumadoramente en las primarias demócratas. "Yo los escucho". Biden ha pedido repetidamente a los estadounidenses que "bajen la temperatura" del debate político desde el atentado del sábado.

El presidente ha pedido repetidamente a los estadounidenses que "bajen la temperatura" desde el ataque del sábado, en el que una bala rozó la oreja de Trump.

Un miembro del público murió y otros dos resultaron gravemente heridos en el ataque.

Alrededor de una docena de republicanos han culpado a Biden y a otros demócratas de incitar el atentado contra la vida de Trump.

Muchos han citado específicamente el comentario del "punto de mira" de Biden.

JD Vance, quien el lunes fue presentado como compañero de fórmula presidencial de Trump, señaló después del tiroteo que la retórica demócrata sobre el candidato republicano "condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump". JD Vance, el compañero de fórmula presidencial de Trump, ha sido uno de los críticos de Biden.

Retórica acalorada

Según el medio Político, Biden dijo en una llamada privada a un donante: "Tengo un trabajo, y es vencer a Donald Trump. Estoy absolutamente seguro de que soy la mejor persona para poder hacerlo. Así que dejemos ya de hablar del debate, es hora de poner a Trump en la diana".

El presidente Biden, en un discurso pronunciado el domingo en la Oficina Oval, denunció el ataque contra Trump, advirtiendo que "la retórica política en este país se ha acalorado mucho".

Cuando se le preguntó en la entrevista de NBC si también había reflexionado sobre si en sus comentarios pasados dijo algo "que pudiera incitar a personas que no están equilibradas", Biden respondió que la retórica incendiaria no había venido de él.

"No me he involucrado en esa retórica", afirmó Biden. "Es mi oponente quien está involucrado en esa retórica”.

"¿Cómo hablas de la amenaza a la democracia, que es real, cuando un presidente dice cosas como las que él dice? ¿Simplemente no dices nada, porque podrías incitar a alguien?”.

"No soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día, no soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones".

El FBI identificó al individuo que disparó contra Trump como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, un empleado de cocina de Bethel Park, Pensilvania, que estaba registrado como republicano.

Un francotirador del Servicio Secreto mató a tiros a Crooks después de que éste atentara contra el expresidente.