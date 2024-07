Desde Milei hasta Maduro: políticos alrededor del goblo se solidalizaron con Donald Trump

Autoridades y líderes mundiales expresaron este domingo su condena y consternación por el atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), quien sufrió una herida en la oreja derecha durante un tiroteo ocurrido poco después de comenzar su intervención en un mitin en Pensilvania.

El ataque provocó la muerte de un asistente y dejó a otros dos gravemente heridos en el público. El FBI identificó al tirador como Thomas Mathiew Crooks, un hombre de unos 20 años, que fue abatido por agentes del Servicio Secreto.

Uno de los primeros en expresarse fue Javier Milei que culpó a la "desesperación de la izquierda internacional" del atentado contra Trump, ya que en su opinión su interés por "imponer su agenda retrógrada y autoritaria" le lleva a recurrir al "terrorismo", y citó como ejemplo el "COBARDE (sic) intento de asesinato" contra el exmandatario estadounidense.

Desde Argentina también se solidarizó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica". Y Mauricio Macri que escribió: "Muy conmovido de que mi amigo Donald Trump haya sido atacado de esta manera y que su vida haya estado en peligro. Afortunadamente, está vivo y a salvo. Comparto el estupor que todos sentimos ante esta locura".

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su condena "sin matices" a lo ocurrido y recordó que "la violencia es una amenaza para las democracias y debilita nuestra vida en común".

Claudia Sheinbaum, presidente electa de México, se adhirió a los deseos de pronta recuperación de Trump y remarcó que "la paz y la democracia siempre deben ser la opción".

Los Gobiernos de Colombia y Perú coincidieron en condenar "enérgicamente" el atentado, que consideran un "atentado a la democracia", mientas que en Brasil el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el atentado tiene que ser "repudiado vehementemente por todos los defensores de la democracia y del diálogo en la política", y que ataques como el sufrido por el político estadounidense son "inaceptables".

Nicolás Maduro también se unió: "En nombre de Venezuela entera, quiero rechazar y repudiar el atentado contra el presidente Donald Trump y desearle su pronta recuperación. Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump salud y larga vida".

Las reacciones de Rusia, China y Europa

Desde Moscú pidieron a EE.UU. a "controlar su política de atizar el odio contra los oponentes políticos, contra otros países y pueblos, y de patrocino al terrorismo", al tiempo que recomendó a Washington que gaste su dinero en garantizar su seguridad interna en vez de financiar a Kiev.

Más comedida fue la reacción desde Pekín. El Ministerio de Exteriores de China expresó en un escueto comunicado que está "preocupado" por el tiroteo y expresó "su simpatía" por Trump.

En cambio el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aprovechó la condena al atentado para desear que las investigaciones se realicen de manera "eficaz" para "no arrojar sombras sobre las elecciones estadounidenses y la estabilidad global".

Desde Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó su "alivio" por saber que la vida de Trump no corre peligro, y se unió a las voces que consideran que "una violencia así no tiene justificación ni lugar en ninguna parte del mundo". Olaf Scholz, el primer ministro de Alemania

Uno de los líderes europeos que usó un lenguaje más contundente fue el canciller alemán, Olaf Scholz, que describió como "despreciable" el ataque contra el estadounidense y apuntó que "actos violentos como esos amenazan la democracia".

En esa línea también se expresó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien consideró "un drama" para las democracias la tentativa de asesinato que sufrió el expresidente estadounidense y deseó una "rápida mejoría" para el aspirante republicano.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se mostró "impactado" por el atentado y condenó "toda forma de violencia política", en su primera reacción al ataque. Desde Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, deseó que los "próximos meses de campaña electoral puedan ver prevalecer el diálogo y responsabilidad por encima del odio y la violencia" en EE.UU.