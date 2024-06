El increíble fenómeno astronómico que se podrá ver hoy

Este lunes 3 de junio, el espacio será el escenario principal de un espectáculo astronómico sin igual, ideal para los aficionados a la observación celeste. Seis planetas del sistema solar—Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno—se alinearán, creando una visión impresionante en el cielo nocturno. Este fenómeno astronómico será mejor apreciado desde una ubicación elevada y oscura, con mínima contaminación lumínica, en dirección al horizonte oriental.

La mejor oportunidad para observar esta alineación será entre 30 y 60 minutos antes del amanecer. Durante este periodo, Marte y Saturno serán visibles a simple vista. Mercurio y Júpiter también podrán detectarse cerca del horizonte, aunque Neptuno y Urano solo podrán ser incluidos en esta visualización mediante el uso de telescopios o binoculares potentes.

Una alineación similar en 2022. Foto: NASA/Twitter

"Si estuvieras en algún lugar del espacio que no fuera la Tierra, estos planetas no parecerían alineados en absoluto", explicó el Dr. Alphonse Sterling, astrofísico del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. "No es inusual ver dos o tres alineados, pero que seis de ellos se alineen así es poco común".

Estas alineaciones de seis planetas son eventos raros, influenciados por la órbita y la posición relativa de cada planeta con respecto a la Tierra. Es probable que ocurra otro evento similar hacia el final de este año, siendo las próximas oportunidades para observar una disposición similar el 28 de agosto y el 18 de enero de 2025.

Aunque este tipo de alineaciones son más comunes que una alineación completa de los ocho planetas del sistema solar, la ocurrencia de que todos los planetas se alineen de manera aproximada al mismo lado del Sol es extremadamente rara.

Según los cálculos que toman en cuenta diversos factores como el plano orbital y la velocidad de los planetas, se estima que podría tardar más de 300.000 millones de años en suceder.