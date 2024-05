Estados Unidos: ¿qué impacto tendrá la condena de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre?

El 30 de mayo de 2024, Donald Trump fue declarado culpable en una corte de Manhattan de falsificar documentos para ocultar un pago a la exactriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una presunta relación extramarital que mantuvieron. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es condenado en un juicio penal.

Se espera que Trump sea el candidato republicano para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. De esta manera, también sería el primer virtual candidato de un partido importante que también se convierte en un delincuente convicto.

La Constitución de EE.UU. establece pocos requisitos de elegibilidad para los candidatos presidenciales. Estos son: deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos estadounidenses de nacimiento y haber vivido en el país durante al menos 14 años. No hay normas que impidan la participación de candidatos con antecedentes penales. Políticamente, no es posible precisar con exactitud cómo influirá el veredicto de este jueves en la contienda presidencial.

MDZ Radio 105.5 FM habló con Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Estados Unidos, quien afirmó que "esto no le hace daño ni a su campaña, y aparte por los números podría ser el presidente. Hay que ver realmente el impacto que pueda tener, pero me da la impresión de que no cambiaría nada".

Donald Trump no puede indultarse a sí mismo si gana las elecciones, los presidentes pueden conceder indultos a quienes hayan cometido delitos federales. Este caso es un asunto estatal, lo que significa que estaría fuera del alcance de Trump si volviera a asumir el máximo cargo. Zabalza explicó que "a Trump lo tendría que indultar la gobernadora de New York, Kathy Hochul, que es demócrata y rival política de Trump".

Tras ser declarado culpable, Trump piensa en su campaña.

Un recorrido por la causa de Trump

El periodista advirtió que "Donald Trump no es ningún tonto" y que "él no estaba equivocado en su percepción del 2019 de pagarle a esta actriz y hacer callar a otra, que era la de Playboy. En un tabloide muy sensacionalista la contrataron para hacerle una nota para que cuente toda su verdad y le hicieron firmar un tratado confidencial, después de que le pagaron, la nota nunca salió. El editor de ese diario fue testigo estrella también en este juicio en contra".

"Esa también es otra de las cualidades de Trump, todos sus amigos después se vuelven enemigos acérrimos. Y realmente en el 2016, que es cuando pasó esto, él sabía que toda la comunidad cristiana que está en ese país no lo iba a votar si se encontraban este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que los pastores se reunían alrededor de él, oraban por él, como que era el ungido y hoy por hoy ya es el Mesías. Él mismo dijo que puede matar a alguien en la quinta avenida de Nueva York y no pasa nada. Así que, estas cuestiones no han hecho mella. Esto es como jugar la quiniela clandestina, no va a pasar absolutamente nada", afirmó.

Brindando un poco de contexto, Mauricio Zabalza explayó por qué lo condenaron: "Él agarró un dinero que aparentemente era de la campaña, y con ese dinero le pagó a su abogado que sacó un préstamo personal para pagarle silencio a la actriz porno por haber salido con él muchos años antes. Esa es la cuestión, esto no fue por el 2016, él salió con esta actriz y con la otra cuando su mujer estaba embarazada. Creo que el problema más grande de Trump lo tiene en su casa".

Por último, opinó sobre la relación que mantiene Javier Milei con el expresidente estadounidense: "A mí me da mucha vergüenza como argentino que Milei esté idolatrando a una persona así. Se está abrazando y emocionando con un tipo que es nefasto. En su momento todos vieron las imágenes de Milei y Trump abrazados, Trump no es un tipo que deja que la gente lo abrace. Entonces, a mí me hizo ruido. Ellos son totalmente distintos en cuestiones de Estado. Mientras que Trump es proteccionista, Milei es todo lo contrario. Por eso cuando dicen que son parecidos por la derecha, personalmente considero que no son tan parecidos. Por ahí en sus discursos que rayan lo totalitario, están ahí en el límite".

Escuchá la nota completa