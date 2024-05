La particular crisis que vive Canadá: por los altos costos, no reclaman los cadáveres

Algunas provincias canadienses registraron un aumento en el número de cadáveres no reclamados en los últimos años, y los familiares citan los costos funerarios como una razón cada vez mayor para no recoger los restos de sus seres queridos.

El fenómeno llevó al menos a una provincia a construir una nueva instalación de almacenamiento y la demanda de eventos para recaudar fondos en memoria aumentó.

El costo total de un funeral en Canadá en el extremo superior aumentó a unos 8.800 dólares desde unos 6.000 dólares en 1998, según estimaciones de grupos comerciales de la industria.

En Ontario, la provincia más poblada de Canadá, el número de cadáveres no reclamados aumentó a 1.183 en 2023 desde 242 en 2013, informó Dirk Huyer, el jefe forense de la provincia.

En la mayoría de esos casos, los familiares más cercanos fueron identificados pero no pudieron reclamar el cuerpo por diversas razones, la más común fue el dinero.

Las finanzas pasaron de ser el motivo del 20% del total de cadáveres no reclamados en 2022 al 24% en 2023.

"Es angustioso porque es una persona que ha fallecido y no hay nadie (familiares, amigos u otras personas) que esté en condiciones de proporcionar instrucciones o planes para esa persona después de su muerte", declaró Huyer a la agencia de noticias Reuters.

En Ontario, si los familiares confirman que no pueden reclamar el cuerpo, el municipio local colabora con una funeraria para proporcionar un entierro sencillo.

Mientras tanto, el cuerpo se guarda en una morgue o en un almacén con temperatura controlada.

"Siempre ha habido familias que necesitan asistencia adicional. (Pero) nunca he visto el número de restos no reclamados que existen actualmente", declaró Allan Cole, propietario de la funeraria MacKinnon and Bowes, con sede en Toronto.

En Quebec, el número de cadáveres no reclamados aumentó a 183 en 2023 desde 66 en 2013.

En Alberta, el número de cadáveres para los cuales no se pudo localizar a ningún familiar cercano para reclamarlos aumentó a 200 en 2023 desde 80 en 2016.

Históricamente, el Centro de Ciencias de la Salud en St. John s, Terranova y Labrador, no encontró suficientes restos no reclamados para justificar un almacenamiento a largo plazo, comentó a Reuters un portavoz de los Servicios de Salud de Terranova.

Pero actualmente, a raíz del revuelo por los cuerpos no reclamados mantenidos en congeladores fuera del hospital, la provincia está construyendo una unidad de almacenamiento permanente para guardar los restos.

"La gente no reclamaba los cadáveres porque se daban cuenta de que no podían permitirse el lujo de enterrarlos", indicó Jim Dinn, líder del opositor Nuevo Partido Demócrata de la provincia.

Y advirtió: "No se trata de construir una unidad de almacenamiento más grande: se trata de abordar la causa subyacente que causa la acumulación de cadáveres y eliminar las barreras para que las personas puedan tener un entierro digno".

La ubicación importa: una tumba individual para adultos con Mount Pleasant Group cuesta en promedio $2,800, pero el precio en el centro de Toronto era de $34,000 al 1 de abril, según el sitio web del proveedor de cementerios, funerales y cremaciones en todo el área metropolitana de Toronto.

El precio excluye apertura y cierre de tumba, funeral, lápida, impuestos y otros conceptos.