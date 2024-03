Increíble hallazgo arqueológico: herramientas de homínidos de hace 1,1 millones de años

Un equipo internacional de arqueólogos realizó un trascendental descubrimiento. El equipo ha descubierto que los homínidos de Asia oriental ya poseían una tecnología avanzada de herramientas de piedra hace 1,1 millones de años, mucho antes de lo que se pensaba anteriormente, informó la agencia de noticias Xinhua.

El equipo, dirigido por el Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados (IVPP) de la Academia de Ciencias de China, llevó a cabo sobre el hallazgo arqueológico un estudio exhaustivo sobre las características de la tecnología de herramientas de piedra en el sitio de Cenjiawan, en la cuenca de Nihewan, en el norte de China, revelando la tecnología de núcleo preparado más antigua de Eurasia.

Mediante análisis técnicos y escaneo 3D de alta precisión de las herramientas de piedra del yacimiento, el equipo de investigación reveló cómo los homínidos del lugar fabricaban y utilizaban los utensilios líticos, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

La tecnología de núcleo preparado es una parte importante de la industria Acheuleana, la primera tradición estandarizada de fabricación de herramientas de Homo erectus y Homo sapiens temprano.

El equipo de investigación en arqueología cree que los homínidos del sitio de Cenjiawan tenían un nivel cognitivo y una capacidad técnica similar a los homínidos acheulenses.

"El descubrimiento es de gran importancia para el estudio de la evolución y la innovación de la tecnología del Paleolítico temprano", dijo Pei Shuwen del IVPP, uno de los autores del estudio.

"Muestra el gran potencial de la cuenca de Nihewan en el campo de la investigación para la construcción del modelo de desarrollo de la evolución humana y el comportamiento en Asia oriental durante millones de años", agregó Pei.

