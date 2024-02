Miles de chilenos se dan cita en el ex Congreso para despedir a Piñera

Este jueves, en el antiguo Congreso de Santiago de Chile miles de chilenos hacen fila para despedir al expresidente Sebastián Piñera cuyos restos llegaron a la capital del país durante el miércoles.

Los ritos que forman parte del funeral de Estado se extenderán hasta la mañana del viernes cuando el féretro sea trasladado a la Catedral Metropolitana. Los actos oficiales culminarán con un homenaje que se realizará en el Palacio de La Moneda y luego, en una ceremonia privada, será enterrado en el Parque del Recuerdo.

La antigua sede del Congreso es el lugar donde Piñera recibe el último adiós de los chilenos previo al funeral de Estado previsto para el viernes.

Dos hipótesis del accidente

El miércoles la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmó que la causa de muerte del expresidente fue "asfixia por sumersión".

"Este dato forense nos permite ir elaborando una hipótesis más probable de cómo habría sido la dinámica de este accidente aéreo”, explicó.

De momento no se ofrecerán más detalles, por lo que no parece que se puedan esclarecer las dos principales hipótesis que se barajan: un problema técnico por las malas condiciones climáticas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, que le hubiese hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

El presidente de Chile, Gabriel Boric (C-R), consuela a Cecilia Morel (C-L), viuda del ex presidente chileno Sebastián Piñera

Último homenaje

Político infatigable y empresario de éxito, con una de las fortunas más grandes de la región, Piñera se convirtió en 2010 en el primer presidente conservador en llegar a La Moneda tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y encarnó una derecha más renovada que pudo ejercer cierta autocrítica sobre el régimen.

Piñera, que gobernó Chile en dos mandatos no consecutivos (2010- 2014 y 2018-2022), es el segundo expresidente que muere tras el retorno a la democracia en 1990. El primero fue en 2016, el democristiano Patricio Aylwin, líder de la transición chilena.