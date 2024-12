Donald Trump afirmó que Estados Unidos está "subvencionando a México y Canada": su irónica propuesta

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump dijo que preferiría que México y Canadá se convirtieran en estados de la Unión antes de continuar "subvencionándolos".

En declaraciones a NBC News, Trump criticó los déficits comerciales que, según él, Estados Unidos mantiene con ambos países, estimándolos en 300,000 millones de dólares para México y 100,000 millones para Canadá, cifras que exceden ampliamente las reportadas oficialmente.

"Soy un gran creyente en los aranceles. Creo que los aranceles son la palabra más hermosa. Creo que son hermosos. Nos van a hacer ricos", señaló Trump, reiterando su postura proteccionista. Además, ironizó: "Si vamos a subvencionarlos, que se conviertan en un estado (de los Estados Unidos)".

Trump argumentó que Estados Unidos subsidia a múltiples naciones en el mundo y expresó su deseo de establecer "un campo de juego nivelado, rápido, pero justo". Estas declaraciones reflejan su enfoque económico basado en tarifas y renegociaciones comerciales, elementos que dominaron su campaña presidencial.

"No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana. Pero lo que puedo decir es que si miras a mi economía antes del Covid (los tres primeros años de su primer mandato), teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país. Y teníamos muchos aranceles con diferentes países, pero en particular con China. Nos llevamos cientos de miles de millones de dólares y no teníamos inflación", aseguró el futuro mandatario.

Los analistas interpretan sus palabras como una forma de reforzar su discurso nacionalista y de presión en la renegociación de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).