Rusia confirmó que Bashar al Asad renunció al cargo y se fue del país

Rusia afirmó este domingo que el presidente sirio Bashar al Asad renunció al cargo y se fue del país. Más temprano los rebeldes que tomaron Damasco habían anticipado esa información y anunciaron una nueva era para el país.Las fuerzas opositoras no habían llegado a Damasco desde 2018, cuando las tropas sirias recapturaron áreas en las afueras de la capital tras un asedio de varios años.

”Como resultado de las conversaciones entre Asad y participantes del conflicto en el territorio de la República Arabe de Siria, él tomó la decisión de dimitir del cargo de presidente y dejar el país, dando instrucciones para que se proceda a la transferencia pacífica del poder”, indicó el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores.

El primer ministro de Siria, Mohammed Ghazi Jalali dijo en una declaración en video que el gobierno estaba listo para “tender la mano” a la oposición y transferir sus funciones a un gobierno de transición.

Más tarde, le dijo a la televisora saudita Al-Arabiyya que no sabía dónde están Assad y el ministro de Defensa. Dijo que había perdido el contacto con Assad el sábado por la noche. Rami Abdurrahman, del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo a The Associated Press que Assad tomó un vuelo el domingo desde Damasco.

Assad es acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto, lo que incluye un ataque con armas químicas en 2013 contra las afueras de la capital.