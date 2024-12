Un incendio destruyó un hotel mítico de Los Ángeles de casi 100 años

Se incendió el mítico Hotel Morrison de la ciudad americana de Los Ángeles y fue destruido por las llamas que se originaron en el último piso del edificio que tenía casi 100 años. El mismo es recordado por haber sido el escenario del arte del icónico álbum de The Doors Morrison Hotel que se editó en 1970 e incluía clásicos de la banda como Roadhouse Blues y Waiting for the Sun.

Según indicó el portal Variety, 17 dotaciones de bomberos debieron trabajar durante una hora y media en el lugar para apagar las llamas del edificio ubicado en Pico Boulevard y Hope Street. Este recinto estaba proyectado que fuera reconvertido en un refugio para personas sin hogar o una unidad de viviendas a precios accesibles para los más postergados.

A pesar de ser reconocido como un edificio histórico de la antigua ciudad de Los Ángeles, el Hotel Morrison obtuvo gran reconocimiento al formar parte del arte de tapa del álbum Morrison Hotel de la banda The Doors en 1970. La fotografía fue realizada en 1969 por Henry Diltz y tenía a los miembros de la banda como protagonistas, sentados en el vestíbulo del hotel.

La fachada del Hotel Morrison. Foto: EFE.

Este álbum fue el quinto de la banda y fue un ícono del rock and roll de aquella época por su estilo rebelde, ya que se centró más en el blues rock que en otros momentos más experimentales de The Doors, como el álbum publicado en 1969 The Soft Parade. Esta pieza alcanzó el número 4 en las listas americanas de 1970, con más de un millón de copias vendidas, y en el Reino Unido se ubicó en el puesto 12.

Mirá las imágenes del incendio del Hotel Morrison en Los Ángeles