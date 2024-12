No hay paz posible: condiciones de Ucrania para sentarse a charlar con Rusia

Las autoridades de Ucrania han afirmado este jueves que el país no está preparado para sentarse de igual a igual en una mesa de negociación con Rusia y han condicionado su presencia a disponer de mayor y mejor armamento y a recibir una invitación de adhesión a la OTAN.

Para tener "posiciones de negociación fuertes", el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, ha incidido en estos dos puntos, los cuales han estado planteando en cada una de las conversaciones que Kiev ha mantenido con sus socios.

"Por eso es tan importante fortalecer a Ucrania", ha dicho en una entrevista para la cadena de televisión estatal, en la que ha hablado sobre la debilidad de las fuerzas rusas tras la invasión ucraniana de la provincia de Kursk.

En ese sentido, Yermak ha señalado que "todavía no" están listos para negociar. "No tenemos suficientes armas, no tenemos suficiente estatus, estamos hablando de una invitación a la OTAN", dicho, así como de "garantías claras" que aseguren que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordene otro ataque "en dos o tres años".

Estas dos condiciones mencionadas por Yermak vienen incluidas en el plan de paz que el presidente Volodimir Zelenski presentó hace unos meses a sus socios, y que incluye además un plan económico para continuar con las sanciones a Rusia y mejor la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Video: un bombardeo de Ucrania en el sur de Rusia

Dpa.