Caso judicial: un fiscal de New York va contra la inmunidad a Donald Trump

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha rechazado desestimar el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por falsificación de registros comerciales para silenciar a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels'.

"La inmunidad de un presidente electo no existe", señala el fiscal en un escrito en el que admite que Trump no puede ser sentenciado mientras esté al frente de la Casa Blanca, si bien ha abogado por congelar la sentencia hasta que deje el cargo o que acepte los cargos sin cumplir pena de cárcel.

Esto se produce después de que los abogados de Trump pidieran desestimar el caso invocando la reciente decisión del fiscal especial Jack Smith de desestimar otros dos casos federales en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 y por apropiación indebida de documentos clasificados.

Trump fue condenado el pasado mes de abril por un total de 34 cargos cuando aún no estaba siquiera confirmado como candidato oficial a las presidenciales. El juez le responsabilizó de la ocultación de un pago de 130.000 dólares a Clifford para que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial poco antes de las elecciones de 2016. Por su parte, la oficina del fiscal general del estado de Nueva York ha determinado que el caso de fraude civil liderado por la fiscal general, Letitia James, "no representa ninguna carga para su futura Presidencia", ya que los presidentes no tienen inmunidad frente a litigios civiles, según ha recogido la cadena CNN.

Trump y varios de sus hijos deben aproximadamente 490 millones de dólares, incluyendo intereses, en un caso de fraude civil después de que un juez dictaminara el año pasado que inflaron el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década.

