Repudio de la corona a los ataques antisemitas: "Hemos vuelto a fallar"

En lo que debería haber sido una noche típica de fútbol europeo, el horror del pasado de Europa volvió a hacerse presente cuando un grupo antisemita atacó a los hinchas del Maccabi Tel Aviv tras su enfrentamiento con el Ajax de Ámsterdam por la UEFA Europa League. El rey Guillermo de los Países Bajos se comunicó con Isaac Herzog, presidente israelí, y se disculpó por lo sucedido: "Le fallamos a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y anoche hemos vuelto a fallar".

Isaac Herzog señaló la importancia de condenar estos ataques sin ningún tipo de reservas y tomar medidas firmes. Cabe señalar que, aunque es el primer ataque de tal magnitud, el antisemitismo está teniendo un resurgir en Europa que preocupa no solo al gobierno israelí, sino también a los propios europeos que no encuentran una forma de abordar el problema. Estos actos, al mismo tiempo, logran apoyo de grupos propalestinos como también de la ultraderecha racista, tal como el Partido Verde obtuvo apoyo del Ku Klux Klan en los Estados Unidos por su postura frente al conflicto en Medio Oriente.

El recuerdo del rey Guillermo de los Países Bajos no es menor, ya que durante la Segunda Guerra Mundial no fue solo el conocido caso de Ana Frank o los que relató ella en su diario, sino que la matanza sistemática de judíos en el país golpeó gravemente a la población durante la ocupación nazi. Esa violencia no terminó con la liberación por parte de los aliados, sino que se continuó cuando las víctimas del régimen respondieron a aquellos que fueron colaboracionistas, creando una realidad que no dejaba de lastimar al pueblo neerlandés.

“Vimos con horror esta mañana las imágenes y videos impactantes que desde el 7 de octubre esperábamos no volver a ver: un pogromo antisemita que se desarrolla actualmente contra los seguidores del Maccabi Tel Aviv y ciudadanos israelíes en el corazón de Ámsterdam, Países Bajos”, señaló Herzog luego de lo ocurrido en las calles holandesas. Como respuesta, Benjamín Netanyahu envió dos aviones para retirar de forma segura a los hinchas que sufrieron el salvaje ataque antisemita.

Dick Schoof, primer ministro de los Países Bajos, publicó en X que siguió "con horror las noticias procedentes de Ámsterdam. Ataques antisemitas contra israelíes completamente inaceptables. Estoy en estrecho contacto con todos los involucrados. En una llamada telefónica con Benjamín Netanyahu enfaticé que los perpetradores serán localizados y procesados".