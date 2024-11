La hija trans de Elon Musk decidió irse del país tras el triunfo de Donald Trump

Vivian Jenna Wilson de 20 años, hija trans de Elon Musk, posteó en la red social Threads que se irá de Estados Unidos, desmotivada por el triunfo de Donald Trump.

"Lo he pensado mucho tiempo pero ayer se confirmó. Ya no veo mi futuro en Estados Unidos", posteó Vivian en la red social que, paradójicamente, Meta creó para competir con X, propiedad de su padre.

Para la joven de 20 años, el problema no es solamente la presidencia de Trump. Ella considera que el mandato del republicano puede ser algo pasajero, pero que "la gente que lo votó, no va a desaparecer de repente".

Vivian tiene muchas diferencias con el magnate. En primer lugar, ella contó que Musk no solo no la acompañó en su transición si no que la reprimía cuando era un niño y, según su padre, manifestaba actitudes feminizadas. La joven describió cómo Musk la reprimía por el tono de voz que usaba y sus modos.

Esto llevó a Wilson a pedir cambiarse el apellido en el 2022. Es decir, no solo se cambió de nombre por la transición de género. También cambió el apellido para romper el último lazo simbólico que la unía a Elon Musk, su padre y el hombre más rico de la tierra.