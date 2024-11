Inexplicable: ¿por qué hay regiones con olas de calor extremo en el mundo?

Distintas regiones de la Tierra están sufriendo repetidas olas de calor que son tan extremas que están muy por encima de lo que cualquier modelo de calentamiento global puede predecir o explicar.

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) proporciona el primer mapa mundial de dichas regiones, que aparecen en todos los continentes excepto la Antártida como manchas gigantes e irritadas en la piel. En los últimos años, estas olas de calor han matado a decenas de miles de personas, han arruinado cultivos y bosques y han provocado incendios forestales devastadores.

"Los grandes e inesperados márgenes por los que los extremos a escala regional recientes han batido récords anteriores han planteado preguntas sobre el grado en que los modelos climáticos pueden proporcionar estimaciones adecuadas de las relaciones entre los cambios de temperatura media global y los riesgos climáticos regionales", dice el estudio.

"Se trata de tendencias extremas que son el resultado de interacciones físicas que quizá no comprendamos del todo", dijo en un comunicado el autor principal Kai Kornhuber, científico adjunto del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Escuela del Clima de la Universidad de Columbia. "Estas regiones se convierten en invernaderos temporales". Kornhuber también es investigador principal del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Austria.

El estudio analiza las olas de calor de los últimos 65 años e identifica áreas en las que el calor extremo se está acelerando considerablemente más rápido que las temperaturas más moderadas. Esto a menudo da como resultado temperaturas máximas que se han superado repetidamente en cantidades descomunales, a veces asombrosas.

Por ejemplo, una ola de nueve días que azotó el noroeste del Pacífico de Estados Unidos y el suroeste de Canadá en junio de 2021 rompió récords diarios en algunos lugares en 30 °C. Entre ellas, la más alta jamás registrada en Canadá, 49,6 grados Celsius, en Lytton, Columbia Británica. La ciudad ardió hasta los cimientos al día siguiente en un incendio forestal provocado en gran parte por la desecación de la vegetación debido al calor extraordinario. En los estados de Oregón y Washington, cientos de personas murieron por insolación y otros problemas de salud.

Estas olas de calor extremas han estado azotando predominantemente en los últimos cinco años, aunque algunas ocurrieron a principios de la década de 2000 o antes. Las regiones más afectadas incluyen la populosa China central, Japón, Corea, la península Arábiga, el este de Australia y partes dispersas de África.

Otras incluyen los Territorios del Noroeste de Canadá y sus islas del Alto Ártico, el norte de Groenlandia, el extremo sur de Sudamérica y parches dispersos de Siberia. En el mapa aparecen áreas de Texas y Nuevo México, aunque no están en el extremo más extremo. Regiones en las que las olas de calor observadas superan las tendencias de los modelos climáticos. (Dpa)

Lo peor, en el noroeste de Europa

Según el informe, la señal más intensa y constante proviene del noroeste de Europa, donde las secuencias de olas de calor contribuyeron a unas 60.000 muertes en 2022 y 47.000 muertes en 2023. Estas ocurrieron en Alemania, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos y otros países.

Aquí, en los últimos años, los días más calurosos del año se están calentando el doble de rápido que las temperaturas medias del verano. La región es especialmente vulnerable en parte porque, a diferencia de lugares como Estados Unidos, pocas personas tienen aire acondicionado, porque tradicionalmente casi nunca se necesitaba. Los brotes han continuado; tan recientemente como este septiembre, se establecieron nuevos récords de temperatura máxima en Austria, Francia, Hungría, Eslovenia, Noruega y Suecia.

Los investigadores llaman a las tendencias estadísticas "ensanchamiento de la cola", es decir, la aparición anómala de temperaturas en el extremo superior, o más allá, de todo lo que se esperaría con simples cambios ascendentes en las temperaturas medias del verano. Pero el fenómeno no está sucediendo en todas partes; el estudio muestra que las temperaturas máximas en muchas otras regiones son en realidad más bajas de lo que predecirían los modelos.

Entre ellas se encuentran amplias zonas del centro-norte de Estados Unidos y el centro-sur de Canadá, partes interiores de Sudamérica, gran parte de Siberia, el norte de África y el norte de Australia. El calor también está aumentando en estas regiones, pero los extremos están aumentando a una velocidad similar o menor a la que sugerirían los cambios en el promedio.

El aumento de las temperaturas generales hace que las olas de calor sean más probables en muchos casos, pero las causas de los brotes de calor extremo no están del todo claras. En Europa y Rusia, un estudio anterior dirigido por Kornhuber atribuyó las olas de calor y las sequías a las oscilaciones de la corriente en chorro, un río de aire de rápido movimiento que gira continuamente alrededor del hemisferio norte.

La corriente en chorro, rodeada por temperaturas históricamente gélidas en el extremo norte y otras mucho más cálidas más al sur, generalmente se limita a una banda estrecha. Pero el Ártico se está calentando en promedio mucho más rápido que la mayoría de las otras partes de la Tierra.

