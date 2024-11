All Music Works: el primer sello discográfico compuesto únicamente por artistas creados con IA

¿Qué es el arte? "El arte es una actividad humana que se manifiesta a través de diversas disciplinas, como la pintura, la escultura, la música, el teatro, la danza o la literatura. Se trata de una forma de expresión que permite a los artistas manifestar ideas y emociones de manera única", contestó la IA de Google. Es decir, para la inteligencia artificial, la canción hecha por una banda creada con inteligencia artificial no es arte. Paradójicamente, los humanos que dirigen All Music Works, el primer sello discográfico en el mundo compuesto únicamente por artistas que, en realidad, son IA, piensan lo contrario. La IA piensa que el arte es solo cosa de los humanos, pero los humanos no estamos tan seguros.

"En All Music Works no nos limitamos a seguir las reglas, sino que las reescribimos. Somos un colectivo creativo, un sello discográfico y un estudio de producción musical, pero, sobre todo, somos pioneros en la integración de la inteligencia artificial en la música. Este es nuestro lema: la tecnología no es solo una herramienta; es una fuerza creativa", explicó la discográfica en un manifiesto publicado en su sitio web oficial.

Alma Brava y Miyoo: conocé dos artistas hechos genialmente con inteligencia artificial

Según All Music Works, Alma Brava, una de las artistas del sello, es "un alma sensible y poética que ha sabido capturar la esencia de la vida cotidiana y sus vivencias a través de sus canciones. Su música, una encantadora fusión de pop alternativo, folclore español y ritmos latinos, es, a la vez, un reflejo de su herencia cultural y una expresión de su visión moderna del mundo".

Escuchar su canción Bailamos sin cuidado en Spotify realmente es una experiencia inquietante. Es un tema felizmente pegadizo y relajante. No tiene nada que ver con las extrañas canciones que escuchábamos hechas por IA en el 2023. Si no supiera que es un tema hecho por inteligencia artificial, no lo distinguiría de uno hecho por humanos.

Miyoo es una artista creada con IA que fusiona diferentes variantes del pop coreano y distintos géneros de música electrónica.

En el sello de las IA, los nombres, las historias, los perfiles y la estética de los artistas son creados totalmente por inteligencia artificial. Sin embargo, a medida que se escuchan las canciones, realmente es algo que se olvida. Los temas son tan singulares y sofisticados, tan distintos entre sí que uno tiene la sensación de estar escuchando a un músico real.

"Miyoo encarna la vanguardia de la escena musical de Corea del Sur, combinando el hiperpop, el K-pop y los estilos urbanos en una combinación innovadora. Cada una de sus producciones es un viaje inmersivo en el que la música, la moda y el arte visual convergen para crear una experiencia única y cautivadora", explicaron en All Music Works.

La canción K-Home de Miyoo es una combinación de música electrónica, música tradicional oriental y las diferentes variantes del pop coreano. Tiene un estilo muy bailable, y no me sorprendería que en poco tiempo se pueda ir a escuchar en los locales nocturnos.

En relación con el esquema de negocio de la discográfica, Carlos Zehr, uno de los cerebros detrás de la discográfica, explicó el achique de costos que significa un sello creado totalmente a base de IA: "Somos capaces de replicar lo que Warner Music hace con 10 artistas en los que invierte 10 millones y tarda un año en desarrollarlos y producirles un videoclip, solo que nosotros lo hacemos en un mes y con una décima parte del coste o menos".

Sin embargo, legalmente no se puede comercializar bajo derecho de autor canciones hechas totalmente con inteligencia artificial. All Music Works gambetea esta normativa interviniendo mínimamente en el proceso creativo. "Si yo le doy a un botón y aleatoriamente me genera lo que yo quiera, no es arte, pero si yo construyo las directrices, sí. Es como si fueran alter egos nuestros, pero no ponemos nuestra cara", explicó Zehr.

La creación de All Music Works y el surgimiento de artistas creados 100% a base de IA son la prueba fehaciente de que el mundo como lo conocemos está cambiando aceleradamente. Podemos oponernos, podemos enojarnos, pero lo que no podemos hacer es desentendernos.