Quiénes pueden votar en las elecciones a presidente de los Estados Unidos

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están programadas para el martes 5 de noviembre. Los principales candidatos para suceder al actual mandatario Joe Biden son su vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano, Donald Trump.

Se estima que están habilitados para votar 239 millones de electores, entre los que se destacan más de 36 millones de latinos.

De hecho, en varios estados norteamericanos ya comenzaron las votaciones por correo. Pero no todas las personas que residen en Estados Unidos pueden emitir su sufragio y, quienes sí lo pueden hacer, deben inscribirse previamente porque el voto es voluntario y no obligatorio.

De acuerdo con la organización Vote.org este año se registraron más de un millón de votantes nuevos para participar de la contienda presidencial.

Estos son los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para estar habilitados para sufragar este 5 de noviembre en las elecciones federales, estatales y locales estadounidenses:

Tener la ciudadanía estadounidense por nacimiento o naturalización. Algunas áreas podrían permitir a quienes no son ciudadanos de Estados Unidos a votar únicamente en ciertas elecciones locales.

a votar únicamente en ciertas elecciones locales. Tiene la ciudadanía estadounidense, pero vivir en otro país. Se disponen de lugares de votación en distintos países para dar a los inscriptos la posibilidad de emitir su sufragio.

Tener doble ciudadanía. Si se es ciudadano estadounidense y además se tiene otra ciudadanía, también puede votar, viviendo en Estados Unidos o en el extranjero.

o en el extranjero. Cumplir con los requisitos de residencia de su estado.

Tener 18 años. En la mayoría de los estados, puede inscribirse para votar antes de cumplir esa edad, solo si los tendrá cumplidos para el día de las elecciones. En algunos estados, es posible votar en las primarias con 17 años, una vez más solo si cumple 18 para el día de las elecciones .

. Estar inscrito para votar. Debe hacerlo antes de la fecha límite en su estado. North Dakota es el único estado que no requiere registrarse para votar.

Cuáles son los requisitos que habilita a los ciudadanos a votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Foto: EFE

Quiénes no pueden votar

Así como hay requisitos para cumplir para sufragar en las elecciones de Estados Unidos, también se puntualiza quiénes no pueden hacerlo.

Las personas que no tienen la ciudadanía estadounidense, no son elegibles para votar en las elecciones de Estados Unidos, ni deben registrarse para votar. Los residentes permanentes legales (que tengan la tarjeta verde o “Green card”) no son elegibles para votar en las elecciones norteamericanas, ni deben registrarse para votar.

Es considerado un crimen votar si no se es ciudadano estadounidense, y si se inscribe para votar o de hecho vota en las elecciones federales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) podría negar la ciudadanía (naturalización) o deportar a las personas que voten o se registren para votar, y que no son ciudadanas de EE. UU.

Algunas personas condenadas por ciertos crímenes o delitos graves no pueden votar. Las reglas varían según el estado, tipo de delito y condena.

Algunas personas con cierta discapacidad mental no pueden votar. Pero también en este caso las reglas varían según el estado.

En tanto, los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos, no pueden votar para elegir al presidente en la elección general.