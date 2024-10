Fuego amigo: Biden llama “basura” a los partidarios de Trump y le da un revés a la campaña de Harris

Esta campaña electoral en Estados Unidos ha tenido una serie de acontecimientos que la han hecho realmente única: entre otras aristas, pasaron -al menos- tres intentos de asesinato al expresidente y candidato republicano Donald Trump y la retirada de la carrera del actual mandatario demócrata Joe Biden para darle paso a su vicepresidente Kamala Harris.

A propósito del partido “azul”, ¿qué tan viable es el rumor de que el veterano dirigente de 81 años haya quedado tan resentido por su salida forzada que, en las sombras, haya decidido “jugar” a favor del líder del movimiento MAGA?

La pregunta anterior ha salido -nuevamente- a escena tras la última “metedura de pata” del titular de la Casa Blanca. ¿Qué pasó?

Para explicar la importancia que adquieren las últimas declaraciones de Biden es necesario explicar el contexto. Todo comenzó el domingo pasado cuando, en el marco del multitudinario mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, el comediante Tony Hinchcliffe desparramó una serie de bromas de mal gusto apuntando a diversos sectores sociales, desde latinos hasta negros.

Particularmente, el escándalo se desató porque Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una «isla flotante de basura». Los medios del establishment estadounidense, que en general simpatizan con el Partido Demócrata, al igual que la campaña de la vicepresidente Harris, intentaron, desde entonces, relacionar a Trump con los comentarios del humorista.

¿Por qué tomaron los comentarios sobre Puerto Rico y no otros para tratar de “ensuciar” a Trump? Porque uno de los estados más cruciales en esta elección, Pensilvania, tiene casi medio millón de boricuas. Tanto el promedio de encuestas que realiza Real Clear Polling como el popular sitio de apuestas Polymarket muestran que el candidato republicano es el favorito allí y se podría llevar los preciados 19 votos electorales que podrían definir la elección.

Es por ello que durante todo el lunes y casi todo el martes cadenas de noticias como la CNN, ABC, NBC y MSNBC le dedicaron buena parte de su programación -donde pasaron destacadas figuras del Partido Demócrata así como personalidades de Hollywood- para expresar “indignación” y “repudio” hacia la campaña republicana y particularmente Donald Trump por utilizar el término “basura” para describir a Puerto Rico.

Sin embargo, sorpresivamente, en una videollamada para una recaudación de fondos transmitida por CNN el martes por la noche, Biden declaró: «Puerto Rico, donde yo estoy en mi estado natal de Delaware, son gente buena, decente y honorable. La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios (N. del R. Se refiere a los partidarios de Donald Trump). Su demonización se considera desmedida y antiamericana».

En cuestión de minutos, los comentarios del presidente demócrata se volvieron virales. Ni lerdos ni perezosos, desde la campaña republicana sostuvieron que era inconcebible que el mandatario llame “basura” a al menos la mitad de los ciudadanos estadounidenses.

Siendo conscientes que las declaraciones de Biden iban a ser un “dolor de cabeza” para la campaña de Harris, la Casa Blanca publicó una transcripción de la videollamada en cuestión, la cual fue modificada ligeramente para cambiar el sentido de las declaraciones: «La única basura que veo flotando por ahí es la demonización de sus partidarios hacia los latinos, que es inconcebible y antiestadounidense», dice la transcripción difundida por el gobierno.

Fue tal el revuelo que se armó, que el propio Biden fue obligado, horas después, a declarar públicamente lo que había querido decir. «Hoy más temprano me referí a la retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por los partidarios de Trump en su mitin en el Madison Square Garden como basura, que es la única palabra que se me ocurre para describirla».

«Su demonización de los latinos es inadmisible. Eso es todo lo que quería decir. Los comentarios en ese mitin no reflejan quiénes somos como nación», comentó el dirigente en su cuenta de X.

Rápida de reflejos, Harris aprovechó el primer contacto con la prensa de este miércoles para diferenciarse de su colega demócrata: "Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de a quién votan".

Aún más veloz fue Trump, que utilizó el comentario de Biden para vincularlo con Harris y “pegarle” a ambos por ejecutar una “campaña de odio” en la que incluyó los calificativos de la candidata demócrata hacia él vinculándolo con Adolf Hitler y el fascismo.

«Mientras yo dirijo una campaña de soluciones positivas para salvar a Estados Unidos, Kamala Harris lleva adelante una campaña de odio. Se ha pasado toda la semana comparando a sus oponentes políticos con los asesinos en masa más malvados de la historia. Y ahora, además de todo eso, Joe Biden llama a nuestros seguidores ‘basura’. No se puede gobernar Estados Unidos si no se ama al pueblo estadounidense. Kamala Harris y Joe Biden han demostrado que ambos no son aptos para ser presidentes de Estados Unidos», escribió Trump en su cuenta de X en las primeras horas de este miércoles.

Asimismo, el líder conservador aprovechó para promocionar su amplitud política en esta campaña, la cual ha sumado a figuras destacadas del espectro demócrata como el sobrino de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., y la ex precandidata presidencial, Tulsi Gabbard.

«Estoy orgulloso de liderar la coalición política más grande, más amplia y más importante de la historia de Estados Unidos. Estamos dando la bienvenida a una cantidad histórica de latinos, afroamericanos, asiático-americanos y ciudadanos de todas las razas, religiones, colores y credos. Mi deseo es ser el Presidente de todo el pueblo», sostuvo el exmandatario de 78 años.

En las últimas horas, se ha trazado un paralelismo entre estas polémicas declaraciones de Biden con aquellas realizadas por la excandidata demócrata Hillary Clinton en 2016. En el tramo final de aquella histórica campaña, la exsecretaria de Estado no tuvo mejor idea que llamar "deplorables" a los seguidores de Donald Trump, un comentario que, para muchos, terminó de sepultar sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca.

"La mitad de seguidores de Trump se podrían meter en lo que yo llamo el 'cubo de los deplorables'. Los racistas, sexistas, homófobos, xenófobos e islamófobos", dijo la ex primera dama también en un evento de recaudación de fondos a dos meses de los comicios.

Desde entonces, Clinton nunca pudo revertir su imagen “elitista”, aprovechada sagazmente por el trumpismo para mostrar a su candidato como aquel que, por el contrario, representaba a los trabajadores y al pueblo.

Hay que aclarar que no es la primera vez que Biden daña con sus acciones y comentarios la candidatura de Harris. En septiembre, el mandatario demócrata le pidió una gorra a un simpatizante de Trump durante un recorrido en Pensilvania ¡y se la puso! La misma tenía la leyenda “Trump 2024”. Tanto la campaña de Harris como la Casa Blanca intentaron dar explicaciones “racionales”, primero aclarando que el mandatario no sabía lo que decía la gorra y luego argumentando que, en realidad, lo hizo a cambio de que la otra persona se pusiera una gorra de Harris para mostrar una “mirada de unidad bipartidista”. Lo cierto es que en el video completo se ve claramente que es el mandatario el que ve la gorra “MAGA” y se la pide al dueño para él ponérsela, ¡y encima posar ante las cámaras!

Trump ha reiterado en la campaña que ciertamente Biden, quien realizó una extensa carrera política que se supone debería culminar con su reelección, odia a Harris y está profundamente resentido con la cúpula de su partido por haberlo corrido de la candidatura. De hecho, en una conversación con el expresidente Barack Obama en el funeral de Ethel Kennedy el 16 de octubre, las cámaras captaron cómo el actual mandatario le decía a Obama, entre otras cosas, que Harris no era “tan fuerte como él”.

A juzgar por estos hechos, entonces, ¿Joe Biden podría estar jugando, en las sombras, para el equipo de Donald Trump? En otras palabras, ¿está boicoteando la candidatura de Kamala Harris? Si nos guiamos por los comentarios y memes (como el que se ve debajo) del círculo republicano, esta bien podría ser la situación.