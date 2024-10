Hezbolá admitió que atacó con drones la residencia del primer ministro de Israel

El sábado 19 de octubre, tuvo lugar un nuevo ataque del sanguinario conflicto bélico de Medio Oriente. En esa oportunidad, la residencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue atacada por tres drones, cuando él y su esposa se encontraban afuera. Tras la ofensiva, el mandatario acusó a Irán de estar implicado, mientras que la república islámica atribuyó el ataque a Hezbolá.

Finalmente, este martes, el grupo terrorista Hezbolá difundió un comunicado en el cual admite que fue el único responsable del ataque con drones contra la residencia del primer ministro, ubicada en la ciudad de Cesarea, en el norte de Tel Aviv. “Hezbolá declara su plena, total y exclusiva responsabilidad en la operación de Cesarea dirigida contra… Netanyahu”, dice el comunicado compartido por la agencia AJN.

"El primer ministro y su esposa, Sara Ben-Artzi, no se encontraban en el lugar, y no hubo heridos en el incidente", había informado la oficina del primer ministro israelí, el mismo sábado, revelando que el avión no tripulado kamikaze había alcanzado su dormitorio. Por su parte, Netanyahu amenazó entonces: “Los representantes de Irán que hoy trataron de asesinarme a mí y a mi esposa cometieron un grave error".

Benjamin Netanyahu advirtió que "cualquiera que perjudique a Israel pagará caro". Foto: Archivo MDZ

De acuerdo con la información dada por el Ejército de Israel, los tres drones fueron lanzados desde el Líbano. Uno de ellos impactó directamente en un edificio de Cesarea, mientras que los otros dos fueron interceptados por las fuerzas israelíes.

Asimismo, el ataque hacia el primer ministro se dio en medio de la intensificación de las ofensivas israelíes contra Gaza y Líbano. En ese aspecto, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de 55 cohetes desde Líbano, por lo cual realizaron ataques aéreos en Beirut y Gaza. Tras ello, se registraron más de 50 muertos en Gaza, incluyendo a 33 personas que perdieron la vida tras un ataque en un campo de refugiados. En suma, Israel también atacó al Hospital Indonesio de Beit Lahia, provocando decenas de heridos entre el personal y los pacientes.

Así quedó la ventana del dormitorio del primer ministro tras el ataque. Foto: X Alerta News 24

"Les digo a los iraníes y a sus aliados en el Eje del Mal: cualquiera que perjudique a los ciudadanos del Estado de Israel pagará caro por ello", resaltó Netanyahu.