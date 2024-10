OTAN dice que apoya a Ucrania pero no avala el Plan Victoria de Zelenski

La OTAN ha reiterado este jueves que está unida en el apoyo a largo plazo a Ucrania aunque ha evitado avalar el plan de la victoria del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que lo ha presentado en persona en Bruselas a los líderes de la UE y los ministros de Defensa de la OTAN.

Los aliados han recibido con cierta frialdad el plan presentado por Kiev que incluye entre otros puntos, acelerar la entrada de Ucrania en la OTAN, permitir el uso de armas de largo alcance para atacar Rusia y desplegar armas disuasorias no nucleares en territorio ucraniano.

"No perderemos la unidad. Ucrania puede contar con ello. El mensaje a Putin es que si lo piensa que lo haremos no será así", ha reiterado el líder de la OTAN, poniendo el acento en nuevos anuncios de Estados Unidos o Alemania para reforzar los sistemas antiaéreos de Ucrania.

Rutte ha recalcado que los aliados se asegurarán de que Ucrania tiene lo que necesita para combatir la invasión rusa. "Si alguien piensa en el Kremlin que intentando dividirnos vamos a parar, esto no va pasar, y Ucrania será miembro de la OTAN", ha indicado.

El ex primer ministro neerlandés ha recalcado que en el seno de la organización hay debates sobre cuestiones del apoyo a Ucrania, en referencia a permitir atacar objetivos rusos en su territorio, "como sucede en las democracias", pero existe "unidad" respecto a apoyar a Ucrania y los aliados están alineados en este objetivo "desde Los Ángeles a Tirana".

De todos modos ha evitado dar su aval y expresado que no puede poner una fecha para la entrada de Kiev a la OTAN, después de que las autoridades ucranianas fijen la invitación a la organización como primer paso para reforzarse en el marco del plan de la victoria.

"Sobre cuándo exactamente, no puedo responder a eso. Trabajamos en todas las vías para asegurarnos de que, efectivamente, un día Ucrania sea miembro de la OTAN", ha dicho al comienzo de la jornada. Fuentes aliadas explicaron antes de la reunión que la OTAN no está en este punto y descartan este paso en el corto plazo hasta que no acabe la guerra en territorio ucraniano.

Zelenski ha recalcado que reforzar a Ucrania más que depender de un tipo de armamento o una medida concreta se definirá por la unidad de los aliados de Kiev en su voluntad de apoyar a Ucrania. "Si nuestros socios no pierden su unidad no perderemos", ha recalcado.

En su viaje en Bruselas, el dirigente ucraniano ha presentado su estrategia para poner fin a la guerra y forzar una negociación con Rusia para una paz justa. Tras la cita con los líderes europeos, ha asegurado que la mayoría de los Estados miembros del bloque apoyan el plan de victoria ucraniano, aunque no ha trascendido más detalles.

En este sentido, Zelenski ha avisado que no respaldarlo equivale a dar ventaja a Rusia y reiterado la situación de Kiev "sería extremadamente difícil" si no recibe apoyo a esta estrategia y supondrá dar "privilegio para Rusia".

Video: qué es la OTAN

Dpa.