Una joven rusa grababa un video de TikTok, cayó al vacío y murió

El trágico fallecimiento de una joven rusa quedó grabado en un video de TikTok, luego de que se cayera en la entrada de una estación de subterráneo mientras caminaba y cantaba junto a sus amigos. El terrible hecho tuvo lugar el viernes pasado en Tbilisi, capital de Georgia, donde la víctima estaba disfrutando de unas vacaciones con amigos.

Las fuentes policiales identificaron a la joven como Arina Glazunova, de 27 años y oriunda de Moscú. Los medios locales informaron que su amiga, que había presenciado la caída, llamó a emergencias de inmediato y, al llegar, la ambulancia la trasladó de urgencia al hospital más cercano.

A pesar de los intentos del personal médico, Arina ingresó al nosocomio en estado crítico y constataron su fallecimiento a causa de fractura en la base del cráneo. Tras el hecho, la policía del país que se encuentra en el límite entre Asia y Europa, puso vallas en la zona del accidente para proteger a los aterrorizados ciudadanos. Además, se impuso un toque de queda nocturno en la ciudad.

Foto: X @betyna71

Su partida conmocionó al mundo, lo que se vio reflejado en las redes sociales. En plataformas como X, TikTok e Instagram los usuarios cuestionaron la falta de vallas de seguridad en la entrada del subte, asegurando que representa un peligro para cualquier persona que no camine con atención por la Plaza de la Primera República. "¿Por qué no hay vallas de seguridad? ¿Es normal que caminen todos los días al borde del abismo?", se preguntaba una usuaria de X.

El video de la tragedia

En el video, que se viralizó, se puede ver como las dos amigas estaban disfrutando de un paseo nocturno por la capital de Georgia, mientras caminaban por la Plaza de la Primera República cantando el estribillo de "You Are Leaving Me". Arina mira hacia la cámara del celular de su amiga, quien estaba filmando el momento, sin prestar atención al camino delantero.

Enseguida, la acompañante se filma "modo selfie", perdiendo de vista por un segundo a Arina. Rápidamente vuelve la mirada hacia la joven que seguía cantando y, en un descuido, cayó directamente en la entrada del metro, al lado de las escaleras de hormigón que descienden hasta la estación.

Los seres queridos de la joven dejaron flores en su honor, en el sector donde cayó. Foto: X @betyna71

Sus gritos de auxilio se escuchan en el clip, a la vez que se ve que el celular cae, así como sus amigos comienzan a entrar en pánico. Días más tarde, los amigos y familiares de la joven le dejaron flores en su memoria en el lugar del accidente.