Descubrieron un antiguo tesoro del Imperio romano en Grecia

En la antigua ciudad de Sikyon, en el sur de Grecia, arqueólogos realizaron un emocionante descubrimiento arqueológico. Los expertos descubrieron una tienda de vinos que data de aproximadamente 1.600 años de antigüedad, durante el período en que el Imperio romano dominaba la región.

Además de la tienda, los arqueólogos descubrieron vasijas rotas y una colección de 60 monedas esparcidas en el suelo, lo que arroja luz sobre los últimos momentos de este antiguo establecimiento. Además, mientras los expertos exploraban la tienda de vinos, también descubrieron mesas de mármol y diversas vasijas hechas de bronce, vidrio y cerámica.

En el complejo más grande de la tienda se encuentran una serie de talleres equipados con hornos e instalaciones diseñadas para la elaboración de uvas o aceitunas. El equipo de arqueólogos fue liderado por Scott Gallimore de la Universidad Wilfrid Laurier y Martin Wells del Austin College.

Dos de las monedas descubiertas. Foto: Scott Gallimore

A pesar de ser una tienda de vinos, los arqueólogos no pudieron identificar qué tipo de vinos se vendían en el lugar: "Lamentablemente no tenemos ninguna evidencia directa de los tipos de vino que pudieron haberse vendido. Tenemos alguna evidencia de pepitas de uva (Vitis vinifera), pero no podemos decir nada más específico que eso en este momento”, dijo Gallimore.

Ademas, se cree que la tienda también vendía otro tipo de productos como aceite de oliva. En cuanto a las monedas descubiertas, Gallirmore dijo que la mayoría datan de la época de Constancio II, cuyo reinado duró del 337 al 361.