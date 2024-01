Imparables: Donald Trump y Joe Biden ganan las primarias de New Hampshire

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump ganó las primarias republicanas del estado de New Hampshire con un 53,7 por ciento de los votos de los ciudadanos vinculados al Partido Republicano, según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 18 por ciento del escrutinio.

Así, Trump se hizo con once delegados (y con 32.700 votos), mientras que por detrás ha quedado la exembajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, que se sumó el 44,7 por ciento de los apoyos (27.20 papeletas) y con ocho delegados.

En esta ocasión, el exdirigente de Estados Unidos llega reforzado tras ganar con los caucus de Iowa la semana pasada, donde se hizo con más del 50 por ciento de los votos frente a otros cuatro candidatos, que quedaron muy por detrás de él. Desde entonces, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonó la carrera para la nominación del Partido Republicano y mostró su apoyo a Trump.

Los republicanos Vivek Ramaswamy y Asa Hutchinson también anunciaron su salida tras obtener menos del 8 por ciento y del 1 por ciento de los votos respectivamente.

El calendario para la nominación del candidato del Partido Republicano incluye primarias con votación al uso con urnas, pero también caucus, en los que los ciudadanos vinculados a un determinado partido debaten y eligen a sus favoritos, en algunos casos a mano alzada y sin necesidad de papeletas.

En cualquier caso, la elección no es directa, ya que sea mediante primarias o mediante caucus, los ciudadanos lo que están decidiendo es la composición de la delegación de dicho estado en las convenciones nacionales, donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará a la formación en los comicios generales --este año tendrán lugar el 5 de noviembre-.

El Partido Republicano celebrará su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), mientras que el Demócrata se reunirá del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).

Joe Biden también venció

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado una amplia victoria en la primera cita de las elecciones primarias del Partido Demócrata, celebradas en el estado de New Hampshire, de cara a los comicios presidenciales de 2024, según proyecciones de medios estadounidenses basados en el 2 por ciento del escrutinio.



Así, Biden ha conseguido hasta el momento más del 73 por ciento de los votos, una gran ventaja respecto al segundo candidato, Dean Phillips, con un 16,8 por ciento, y respecto a la tercera, Marianne Williamson, con un 4 por ciento, según datos de la cadena de televisión CNN.



Sin embargo, esta victoria no permitirá al mandatario conseguir la adjudicación de delegados de cara a la convención nacional del partido, que designa al candidato del partido para las elecciones presidenciales.



De hecho, el nombre de Biden ni siquiera aparecía en las papeletas, aunque se ha permitido contabilizar los votos que han escrito su nombre de forma manual. Todo ello viene por una disputa interna sobre la fecha de las primarias, por lo que el Comité Nacional Demócrata decidió que esta elección no contase. Sin embargo, la victoria de Biden sirve para mostrar la idea de "fortaleza" de cara a las presidenciales.

