Quién es Lai Ching-te, el nuevo presidente de Taiwán que es resistido por China

Lai Ching-te, considerado por China como un peligroso "separatista" por sus posiciones proindependentistas, ganó la elección para liderar Taiwán y prometió defender a la isla de las "intimidaciones" de Beijing, que en su primera reacción indicó que la "reunificación" es "inevitable" más allá del resultado de este sufragio.



El actual segundo al mando y favorito en los sondeos, miembro del gobernante Partido Demócrata Progresista (DPP), obtuvo el 40,2% de los votos, según los resultados escrutados en 98% de los centros electorales.



Estas elecciones se celebraron a la sombra de las amenazas de China, país que considera que esta isla es parte de su territorio y nunca dejó de proclamar su intención de "reunificar" el país, por la fuerza de ser necesario.



"Estamos decididos a proteger Taiwán de las intimidaciones y amenazas continuadas de China", dijo Lai Ching-te en su discurso de la victoria, en el que se comprometió también a mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.



"Le estamos diciendo a la comunidad internacional que entre democracia y autoritarismo, estaremos del lado de la democracia", añadió, celebrando un "nuevo capítulo".



Su principal adversario, Hou Yu-ih, candidato de Kuomintang (KMT), que impulsa un acercamiento con Beijing, admitió su derrota.



Antes de los comicios, China instó a los taiwaneses a tomar "la decisión correcta" si quieren evitar la guerra y describió a Lai Ching-te como un peligroso "separatista".



Tres hombres aspiraban a suceder a la líder Tsai Ing-wen, que llegó al límite de dos mandatos (2016-2024) marcados por la creciente presión diplomática, económica y militar del gigante asiático.



Además de Lai y del expolicía Hou Yu-ih, del KMT, en las elecciones participó Ko Wen-je, líder del pequeño Partido Popular de Taiwán (PPT).



Taiwán y China continental están separados de hecho desde 1949, cuando las tropas comunistas de Mao Zedong derrotaron a las fuerzas nacionalistas, que se refugiaron en la isla e impusieron una autocracia que mutó en democracia en los años 1990.



El ejército chino prometió el viernes "aplastar" cualquier intento de "independencia" de Taiwán, una isla situada a 180 kilómetros de sus costas.



El triunfo del partido tradicionalmente independentista "no obstaculizará la inevitable tendencia a la reunificación" del país, afirmó Chen Binhua, portavoz de la oficina responsable de las relaciones con Taiwán, citado por la agencia oficial Xinhua.



El sufragio "no alterará la situación general ni el curso del desarrollo de las relaciones de las dos costas (del estrecho de Taiwán), no cambiará el deseo común de los compatriotas de ambos lados del estrecho de acercarse y no parará la tendencia general de la reunificación del país", añadió.



"Seguiremos el principio de 'una sola China' y contrarrestaremos enérgicamente las acciones separatistas orientadas a alcanzar la independencia de Taiwán, así como a la injerencia de fuerzas externas", prometió Chen.



El estatus de Taiwán, donde viven 23 millones de personas, es uno de los asuntos más espinosos de la rivalidad entre China y Estados Unidos, que compiten por la influencia en esta región estratégica.



Aunque Washington reconoció la soberanía de China sobre Taiwán en 1979, es el principal aliado de la isla y su mayor proveedor de armas.



Consultado hoy por periodistas acreditados en la Casa Blanca tras los comicios en la isla, el presidente Joe Biden reafirmó la postura oficial: "No apoyamos la independencia".



Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, felicitó a Lai y a los taiwaneses por su "sólido sistema democrático".



"Estados Unidos felicita al doctor Lai Ching-te por su victoria en las elecciones presidenciales de Taiwán. También felicitamos al pueblo de Taiwán por demostrar una vez más la fortaleza de su robusto sistema democrático y su proceso electoral", declaró el secretario de Estado en un comunicado de prensa.



Washington planea enviar una "delegación informal" a Taiwán tras esta elección.



"Estados Unidos está comprometido a mantener la paz y la estabilidad a través del Estrecho (de Taiwán) y a la resolución pacífica de las diferencias, libre de presiones y coerción", dijo Blinken en su texto.



También señaló que espera trabajar en el futuro con Lai "para promover intereses y valores compartidos, y continuar una relación no oficial de larga data, de una manera consistente" con la posición de Estados Unidos.

Foto: Noticias Argentinas

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Michael Johnson, felicitó a Lai por la elección y dijo que para "subrayar el compromiso permanente del Congreso con la seguridad y la democracia", pedirá el envío de una delegación de la cámara baja a Taipéi después de la asunción de Lai en mayo.



Rusia, por su parte, recordó también que reconoce al gobierno en Beijing como el "único gobierno legítimo que representa a toda China" y a Taiwán, como una "parte integral de China".



La portavoz de la Cancillería, Maria Zajarova, dijo que "los intentos de algunos países de utilizar las elecciones en Taiwán para presionar a Beijing y desestabilizar la situación en el estrecho (de Taiwán) y en toda la región son contraproducentes y merecen una amplia condena de la comunidad internacional", según declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Sputnik.



Por su parte, sin mencionar a Beijing, la Unión Europea (UE) felicitó a "todos los electores" que participaron en "este ejercicio democrático", alertó que se opondrá a "cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo" de Taiwán, y mostró su preocupación por "las crecientes tensiones" en la región.



Paraguay, uno de los pocos países latinoamericanos y el único en Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, felicitó a la isla por el sufragio.



"Saludo al pueblo taiwanés por la jornada electoral y felicito en nombre del Paraguay a Lai Ching-te, presidente electo de la República de China Taiwán. Trabajaremos juntos por el fortalecimiento de nuestras naciones", escribió el presidente Santiago Peña en la red social X (antes Twitter).



Desde Guatemala, donde participará mañana de la asunción de Bernardo Arévalo como presidente, Peña saludó vía Zoom a Lai y a su compañera de fórmula, Hsiao Bi-khim, además de a las autoridades de la isla.