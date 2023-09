Arriesgada maniobra: conductor cae 15 metros al tratar de saltar entre dos edificios

Un ciudadano ruso se volvió viral en las redes sociales tras protagonizar un arriesgado intento de salto entre edificios a bordo de su vehículo. Aunque su audaz maniobra no culminó según lo planeado y terminó en una caída desde una considerable altura de 15 metros, el hombre logró sobrevivir en una historia digna de un milagro.

Evgeny Chebotarev, doble de riesgo de 29 años, decidió compartir las impactantes grabaciones de su hazaña en Instagram, lo cual generó una propagación masiva de su hazaña.

El video viral captura, desde diversas perspectivas, el instante en que el joven de 29 años pone en marcha su vehículo, un Lada Niva blanco, pero lamentablemente no consigue la aceleración necesaria. Como resultado, su automóvil colisiona con uno de los costados del edificio adyacente mientras se precipita al vacío desde una elevada altura de 15 metros. Rápidamente, sus compañeros se apresuran a prestarle auxilio.

Sorprendentemente, Chebotarev emerge del automóvil como si el incidente no hubiera tenido mayores consecuencias. En otra publicación, Chebotarev compartió que fue trasladado de manera urgente al hospital, donde se confirmó que afortunadamente no sufrió lesiones internas. "No pienso parar", reiteró determinado en sus acciones futuras.

Este desafió fue realizado en dicho lugar por una razón: "Este fue el lugar donde cayó una avalancha que se cobró la vida de Sergei Bodrov. Quiero dedicar este salto en honor a su memoria”. Bodrov fue un actor moscovita que murió en 2002 mientras filmaba una película en las montañas de Karmadon, Osetia.