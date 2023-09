Guerra: el pedido de Putin al nuevo jefe del grupo Wagner que hace temblar a Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió hoy a un exlugarteniente de Yevgueni Prigozhin, el jefe del grupo Wagner fallecido a finales de agosto, que forme voluntarios para combatir en Ucrania, informó hoy el Kremlin en un comunicado.

"(Ayer) durante la última reunión, hablamos del hecho de que estará implicado en la formación de unidades capaces de llevar a cabo diversas misiones de combate, principalmente, por supuesto, en la zona de la 'operación militar especial'", en Ucrania, le dijo Putin a Andrei Troshev, al usar el nombre con el que Moscú designa la invasión a gran escala en el país vecino.

"Usted mismo combatió en una de estas unidades durante más de un año. Sabe cómo es, cómo se hace. Conoce los asuntos que deben ser resueltos de antemano para que el trabajo de combate funcione de la mejor forma", agregó en la reunión, en la que también estuvo presente el viceministro de Defensa ruso, Yunus-Bek Evkurov.

Asimismo, propuso abordar asuntos relativos a los programas de apoyo a los voluntarios que participen en la invasión de Ucrania, según la agencia de noticias Europa Press.

El exjefe del Grupo Wagner murió en un accidente de avión.

"Las garantías sociales deben ser las mismas para todo el mundo. Para el país y la patria no hay diferencia sobre el estatus en el que una persona combatió y defendió la patria", sostuvo.

El vocero del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ilia Yevlash, aseguró el miércoles que los mercenarios del Grupo Wagner regresaron desde Bielorrusia a las zonas ocupadas en las que contaban con presencia en el flanco oriental, si bien matizó que no suponen una amenaza importante.

En ese sentido, los servicios de Inteligencia británicos indicaron hoy que "cientos de combatientes anteriormente relacionados con el Grupo Wagner" habrían empezado a desplegarse en Ucrania, donde combaten "para diversas unidades prorrusas".

"Durante las últimas semanas, cientos de combatientes anteriormente relacionados con la empresa militar privada Grupo Wagner han empezado probablemente a redesplegarse en Ucrania como individuos y en pequeños grupos", informó el Ministerio de Defensa británico en X (exTwitter).

"El estatus exacto del personal que está siendo redesplegado no está claro, pero es probable que hayan sido transferidos a partes de las fuerzas oficiales del Ministerio de Defensa y otras empresas militares privadas", expresó.

Por último, apuraron a la existencia de "múltiples informes" que "sugieren una concentración de veteranos del Grupo Wagner en los alrededores de Bajmut". "Su experiencia está particularmente solicitada en este sector. Muchos estarán familiarizados con la línea de frente y las tácticas locales ucranianas, habiendo combatido por este mismo terreno durante el último invierno", agrega la nota.

El Grupo Wagner estuvo en la primera línea de combate en el este de Ucrania, especialmente en la batalla por la ciudad de Bajmut, capturada por los rusos en mayo tras casi un año de sangrientos combates. Convertido en enemigo del presidente ruso tras el levantamiento armado, Prigozhin y varios de sus colaboradores más estrechos murieron a finales de agosto al caerse el avión privado en el que viajaban desde Moscú y hacia San Petersburgo.

El juego de Estados Unidos

Estados Unidos aseguró este viernes que tiene fondos suficientes para mantener su apoyo económico a Ucrania en su guerra con Rusia durante las próximas semanas ante un eventual "cierre" de la administraciòn federal, si el Congrso no aprueba una ley de financiación de corto plazo, dijo hoy el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

"Tenemos fondos suficientes, que no han sido ejecutados, no han sido gastados en ayuda a Ucrania, para utilizar en las próximas semanas", dijo el funcionario, quien dijo no saber exactamente para cuántos días alcanzan estos fondos. Biden insistió en que se respalde la asistencia a ucranianos.

Actualmente el Congreso de Estados Unidos debate la financiación del Gobierno federal; de no lograrse un acuerdo, los fondos disponibles actualmente expirarían este domingo 1 de octubre; si esto ocurre, se decretaría el "cierre" de la administración, lo que supone la suspensión de los servicios básicos no esenciales e impediría el pago de salarios a unos dos millones de trabajadores, así como a otros dos millones de militares activos y reservistas.

De la misma manera, estarían comprometidos miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania.

El presidente demócrata, Joe Biden, viene insistiendo en la necesidad de que los republicanos respalden este otro paquete de asistencia económica para sostener la resistencia militar ucraniana frente a una fuerza superior, como la de Rusia, en la guerra iniciada en febrero de 2022.