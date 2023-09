Un obispo católico pide la abolición del celibato y mujeres sacerdotes

Su nombre es Felix Gmur y es obispo y nada menos que el presidente de la Conferencia Episcopal Suiza. Ese alto cargo religioso de la Iglesia católica ha sido sumamente frontal y ha propuesto dejar de lado el celibato y se ha mostrado a favor de la ordenación de mujeres sacerdotes.

El obispo se apoyó en una reciente investigación que indica que, en Suiza, se han producido más de 1.000 casos de abusos sexuales cometidos por curas en este país europeo, desde 1950. Y la investigación continúa, pues estos casos apenas son los que se han denunciado ahora.

El obispo Gmur, en entrevista para el diario Neue Zurcher Zeintug, dijo que "el celibato significa que estoy disponible para Dios. Pero creo que este símbolo ya no es comprendido por la sociedad actual. Ha llegado el momento de abolir el requisito del celibato. No tengo ningún problema en imaginar sacerdotes casados".

"Al principio de mi carrera, hice hincapié en la conducta jurídicamente correcta en los casos de abusos, cuyo proceso descuidaba la perspectiva de la víctima. No obstante, ya no pienso de esa forma: en este sentido, he cambiado mi perspectiva con el tiempo".

Nueva moral sexual

El obispo considera que debe haber" un control externo de la investigación eclesiástica de los casos de abusos, tal y como exige la Conferencia Central Católica Romana".

Además, a él le gustaría que el Vaticano fuera más abierto: "estoy en conflicto porque estamos integrados en la Iglesia universal, que tiene sus normas, a las que también tenemos que atenernos. En Roma haré campaña para que la Iglesia se descentralice".

Y continuó: "necesitamos una nueva moral sexual y la oportunidad de dictar nuestras normas a nivel regional. Es un acto de inculturación importante para la Iglesia. La exclusión de las mujeres de la ordenación sacerdotal también debería caer".

"La subordinación de la mujer en la Iglesia católica me resulta incomprensible. Allí se necesitan cambios"

Como se sabe, recientemente, "la Universidad de Zúrich publicó un estudio que calcula que se han registrado al menos 1.002 casos de abusos sexuales por parte del clero católico suizo desde 1950. Según los investigadores, esto es solo la punta del iceberg, puesto que la mayoría de los casos no se denunciaron y los documentos se destruyeron", aporta Rt.

Y finaliza, indicando que "la Conferencia Episcopal Suiza ha decidido crear un tribunal penal y disciplinario eclesiástico para la Iglesia católica romana en Suiza. No obstante, esto aún debe discutirse con el papa Francisco, ya que dicho tribunal no está previsto en el derecho canónico".

