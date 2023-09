Hallazgo: la cápsula del tiempo de 200 años que se pensaba vacía, pero no

Se la pensaba vacía y no: una cápsula del tiempo con 200 años de guarda fue abierta por científicos y no faltaron las sorpresas, pues, de hecho, no pensaban que contenía hallazgo arqueológico alguno.

El descubrimiento de su contenido fue realizado por científicos, en la Academia Militar de West Point, en Washington, Estados Unidos. Dentro de la cápsula, en efecto, había algunos artefactos dentro.

Además, los arqueólogos hallaron lo que aparenta ser terrones de tierra en el fondo de la caja y se han puesto a investigar si eran parte de algún objeto ahora desintegrado, tras 200 años.

Se dio a conocer, además, que la cápsula se enterró a fines de la década de 1820 "en la base del monumento a Tadeus Kosciuszko, un líder militar polaco que se convirtió en héroe nacional en EE.UU., tras participar en la guerra de Independencia. El hallazgo se produjo unos meses atrás, durante la restauración de la antigua estructura de bronce que, hasta entonces, llevaba más de dos siglos cerca del campo de fútbol de la academia", informa WestPoint.edu.

Este lunes, finalmente, la caja hallada fue abierta y había en ella restos de objetos de tierra, desintegrados, pero además, había otros objetos.

Según informaron, había también seis monedas y una medalla conmemorativa fechadas entre 1795 y 1828.

Uno de los especialistas ocupados, Paul Hudson, pensaba que algo debía haber, si se tomaron el trabajo de enterrar la caja y así fue: "en las próximas dos semanas se realizarían nuevas inspecciones del cieno y de los aparentes pedazos de tierra encontrados en el fondo de la caja. Es posible que encontremos algunas cosas diferentes que podamos probar para ver si se trata solo de sedimentos que se infiltraron en la caja o si era algo que se desintegró con el tiempo, como papel o huesos, completeó.

Según aporta Rt, el arqueólogo indicó que "los círculos encontrados en la tapa de la caja son similares a los símbolos encontrados en una roca en un jardín que Kosciuszko tenía en el campus. La piedra se añadió a principios del siglo XX, pero parece haber sido rescatada de algún otro lugar del campus. Es otro pequeño detalle interesante, pero aún no conocemos su significado", cerró.

Video: de qué se ocupan los expertos en arqueología

Usma, WestPoint.edu, Rt, Inah, Youtube.