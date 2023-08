"Es como entrar en Alcatraz": los primeros ocupantes describen la barcaza flotante que alojará a 500 solicitantes de asilo en Reino Unido

El primer grupo de hombres que embarcaron en Bibby Stockholm -la enorme barcaza que funciona como alojamiento flotante para los solicitantes de asilo en Reino Unido- han contado su experiencia en sus primeras 24 horas.

El lugar es como una cárcel, sin espacio suficiente para albergar a las 500 personas a bordo que planea el gobierno, según le dijo uno de ellos a la BBC.

Amarrada en el puerto de Portland, en Dorset, Inglaterra, esta barcaza es la primera que contrató el gobierno en el marco de una política que busca reducir los costos de alojamiento destinados a los solicitantes de asilo.

El Ministerio del Interior británico dice que la barcaza es una mejor opción para los contribuyentes, dado que la presión sobre el sistema de asilo sigue en crecimiento por la llegada de pequeñas embarcaciones.

El lunes embarcaron en Bibby Stockholm los primeros 15 solicitantes de asilo, después de una serie de retrasos por motivos de seguridad.

Esta embarcación recibirá a hombres de entre 18 y 65 años que están a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo.

Por ahora solo hay 15 solicitantes de asilo en la barcaza

Similar a "la prisión de Alcatraz"

Un solicitante de asilo afgano, a quien la BBC prefiere no identificar, dijo: "El ruido de las cerraduras y los controles de seguridad me dan la sensación de estar entrando en la prisión de Alcatraz".

"Mi compañero de habitación tuvo un ataque de pánico en mitad de la noche y sintió que se ahogaba. Hay gente entre nosotros a la que el médico de aquí dio fuertes medicamentos para la depresión".

El solicitante de asilo afgano le dijo a la BBC que le asignaron una habitación pequeña y que el comedor cuenta con capacidad para menos de 150 personas.

"Al igual que una cárcel, [la barcaza] tiene puertas de entrada y salida, y en un rango determinado de horas tenemos que tomar un autobús que, después de un largo recorrido, nos deja en un lugar donde podemos caminar. Nos sentimos muy mal", explicó el hombre.

A bordo del Bibby Stockholm hay seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana. Los solicitantes de asilo reciben tarjetas de identificación y tienen que pasar por escáneres de seguridad similares a los de los aeropuertos para subir y bajar.

Por razones de seguridad, los solicitantes de asilo deben tomar un autobús de conexión hasta la salida del puerto. No hay toque de queda, pero si no regresan habrá una "llamada de alerta". Los solicitantes de asilo deben pasar por escáneres de seguridad para ingresar a la barcaza.

Cómo es la barcaza por dentro

Un grupo de periodistas pudimos hacer una visita guiada al Bibby Stockholm antes de que llegaran los primeros ocupantes.

Por dentro, el ferry parece "un viejo motel".

Largos pasillos conducen a camarotes relativamente espaciosos, que incluyen escritorio, armario, caja fuerte, televisor y grandes ventanas.

Cada habitación tiene un cuarto de baño con ducha y hay servicios adicionales en cada una de las tres plantas.

Originalmente, el ferry tenía 222 camarotes, que acogerán a 506 ocupantes.

Esto sólo fue posible porque se instalaron literas en cada habitación.

Hay una sala de televisión con pantalla y sofás, una sala de oración ecuménica y un espacio de estudio que puede utilizarse para reuniones y actividades.

Otras áreas comunes se han convertido en dormitorios adicionales para cuatro o seis hombres, pero ahí no se permitió el ingreso a los periodistas.

El comedor es grande, con un largo mostrador para la comida y mesas con seis sillas dispuestas en filas.

El día de la visita de la prensa, el menú incluía huevos y tortitas para desayunar, sopa de patata y estofado de ternera para cenar.

Según las autoridades, el menú cambiará con regularidad y atenderá las necesidades individuales y los requisitos religiosos. Las literas permiten que se pueda acoger a más personas. El Bibby Stockholm cuenta también con gimnasio.

Asistencia sanitaria y jurídica

El Ministerio del Interior británico dijo que promoverá el bienestar de los solicitantes de asilo proporcionándoles asistencia sanitaria básica y actividades recreativas.

El primer grupo de hombres en subir a Bibby Stockholm llegó el lunes. La organización benéfica Care4Calais informó estar prestando asistencia jurídica a otros 20 solicitantes de asilo que se negaron a trasladarse a Portland y están objetando la decisión.

El secretario económico del Tesoro, Andrew Griffiths, dijo este martes que el traslado a la barcaza "no es una elección" y que si las personas deciden no acatarla "quedarán fuera del sistema de ayuda al asilo" y no tendrán derecho a un alojamiento alternativo.

"Muchos de nosotros entramos en Gran Bretaña hace nueve u 11 meses en avión. Algunos solicitamos asilo en el aeropuerto. No vinimos en barco", precisó el solicitante de asilo afgano.

"Hace dos semanas que recibimos una carta en la que nos amenazaban con que, si no aceptábamos ir, nos cortarían la ayuda y el acceso al Servicio Nacional de Salud (NHS). Hay gente entre nosotros que toma medicamentos. Aceptamos".

Otro hombre que embarcó el lunes le dijo a la BBC que llegó a Reino Unido en un avión, que tiene una esposa que sigue en Irán y que lleva seis meses en Gran Bretaña.

El hombre -a quien la BBC no identifica por razones de privacidad- dijo que tomó un "buen" desayuno que incluía "huevos, queso, mermelada y mantequilla". El gobierno británico argumenta estar gastando más de US$7 millones al día en alojar a más de 50.000 inmigrantes en hoteles.

Lo que alega el gobierno

El gobierno del primer ministro, Rishi Sunak, argumenta que está gastando más de US$7 millones al día en alojar a más de 50.000 inmigrantes en hoteles.

"Esto supone un paso más en el trabajo del gobierno para presentar opciones alternativas de alojamiento como parte de la promesa de reducir el uso de hoteles caros y pasar a un sistema más ordenado y sostenible", según declaró un vocero del Ministerio del Interior.

"Este es un enfoque ya probado semejante al adoptado por nuestros vecinos europeos, por el gobierno escocés, y que ofrece un mejor valor para el contribuyente británico", agregó.

El objetivo del gobierno es alojar a unos 3.000 solicitantes de asilo en lugares que no sean hoteles en los proximos meses, como las barcazas y los antiguos edificios militares de Wethersfield, en Essex, y Scampton, en Lincolnshire.

En cuanto a los vecinos de Portland, la iniciativa del gobierno británico genera rechazo por la preocupación que suscita el bienestar de los solicitantes de asilo y por su posible repercusión en los servicios locales.

Pero algunos residentes de la zona están decididos a acogerlos y han creado un grupo local de apoyo.

Los primeros en llegar recibieron kits donados por residentes locales, que incluían artículos de aseo personal, un mapa de la zona, cuadernos, bolígrafos y el número de teléfono del grupo de voluntarios.