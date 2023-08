Denuncian que Francisco es el 'antipapa' y que "no es el jefe legítimo de la Iglesia católica"

Una extraordinaria campaña se ha desatado en Italia, a partir de una teoría conspirativa que asume que Francisco no es el auténtico papa de la Iglesia católica. Así, se vieron en playas de Italia avionetas con carteles que involucran a Benedicto XVI, el expontíce de la Iglesia católica que renunció en 2013 tras sufrir problemas de salud.

Uno de lo carteles que se vio el domingo asegura: "Benedicto XVI era in sedes impedita", una frase en latín conocida en el Vaticano, cuando se habla de un papa exiliado, encarcelado o confinado de alguna otra forma para que no ejerza su poder. Otra avioneta llevó el mes pasado el cartel "Benedicto XVI no abdicó realmente". Algunos medios italianos se han hecho eco de la teoría, que asume que el papa Francisco no tiene el poder, como ha dicho el periodista Andrea Cionci, quien cree que Francisco no es el papa auténtico.

Desde hace mucho, este periodista, que firma para el diario italiano de derechas Libero, "ha intentado difundir una teoría conspirativa según la cual el papa Francisco es el 'antiPapa' puesto en el cargo para sustituir a Benedicto XVI -Joseph Ratzinger- por una figura más liberal y progresista. Según el comunicador, el Papa dejó entrever en su discurso de renuncia que en realidad no estaba abdicando, sino que le estaban obligando a hacerlo", publica la agencia Euronews, de la Unión Europea.

Cionci vino asegurando que tres cardenales contarían la verdad cuando Ratzinger muriera, cosa que no pasó, luego de la muerte del expapa, el 31 de diciembre de 2022.

La agencia europea refiere que el periodista escribió su teoría en un libro -titulado Código Ratzinger- que "cuenta la historia de la supuestamente compleja trama detrás del ascenso del papa Francisco. Pero su teoría no había llamado mucho la atención, hasta que un grupo de abogados llamado Abritrium financió los curiosos vuelos sobre las playas italianas en estos días. El periodista se ha defendido diciendo que no es un teórico de la conspiración, a pesar de lo que se le ha llamado en los medios de comunicación - y a pesar del hecho de que varios expertos, entre los que se encuentran partidarios de Francisco y católicos más conservadores, han refutado su teoría".

Video: Francisco, 10 años como papa

Euronews, Youtube.