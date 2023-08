La Unión Europea no tiene "nada en contra" la ampliación del Grupo BRICS

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó este viernes que la UE no tiene "nada en contra" de la ampliación del grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica).

"¿Está empezando a aparecer un polo que agrupa lo que no es Occidente?", se preguntó Borrell durante la clausura del curso "¿Quo Vadis Europa?", que dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander (norte de España).

El jefe de la diplomacia europea apuntó que "el resto" del mundo "se está organizando de la misma manera" que Occidente y destacó que, con la inclusión en este grupo de Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se agrupan "una amalgama muy diferente de países, pero que representan casi la mitad de la población mundial".

Según señaló Borrell, los nuevos BRICS "contribuyen a articular" un mundo de "estados transaccionales", que "no quieren tomar partido" en temas como la guerra de Ucrania. "Están según y cómo en un lado o en otro", indicó.

Por ello, pidió medir el peso relativo de la UE, que cuenta con el 5 % de la población mundial y que debe poner "un cierto límite en nuestra visión del mundo" en temas como la lucha contra el cambio climático, ya que la Unión es responsable del "8 % de las emisiones".

"Ya no somos el centro", advirtió.

Durante la clausura de este curso, Borrell agradeció "a los servicios de información rusos la atención" prestada. "En todas las televisiones rusas se ha transmitido con especial interés lo que se ha dicho", señaló.

"Ha habido algunos comentaristas de la televisión rusa -dijo Borrell- que me auguraban que sobre mi ataúd iban a inscribir 'Aquí yace el peor enemigo de Rusia': visto lo que ha ocurrido en las últimas horas, no me deja demasiado tranquilo. Si sufro un desgraciado accidente o una indigestión de plutonio, ya saben quién ha sido", bromeó el vicepresidente de la Comisión Europea.

Y pidió leer el "estremecedor" currículum del jefe del grupo ruso de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, fallecido en un accidente de avión esta semana.

"Qué suerte tenemos de que en Europa esto no puede ocurrir", celebró.