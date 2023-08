Ucrania recibe un importante armamento de Países Bajos y Dinamarca

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aterrizó este domingo por sorpresa en Países Bajos para llevarse lo que tildó como “el acuerdo más importante” durante la guerra rusa: el suministro de cazas F-16 para preparar a Ucrania para "el invierno" y para la contraofensiva porque, advirtió, Kiev “no se va a rendir”.



Zelenski llegó en la mañana de este domingo a la base aérea de la ciudad de Eindhoven, donde lo recibió una delegación del Gobierno interino de Países Bajos, liderado por el liberal Mark Rutte, quien lo acompañó en un recorrido por la base militar y le mostró varios aviones F-16 como los que le prometió que le entregará “lo antes posible”.



“En mayo, Países Bajos anunció que entrenaría al personal militar ucraniano para el despliegue de aviones F-16. Hoy podemos anunciar que Países Bajos y Dinamarca se comprometen a transferir esos F-16 a Ucrania tan pronto como se cumplan las condiciones necesarias”, anunció Rutte durante una rueda de prensa posterior a su encuentro con Zelenski.



Rutte, que calculó que Países Bajos tiene ahora mismo 42 cazas F-16, consideró que "este es el siguiente paso" en el apoyo neerlandés a Ucrania, "un paso a largo plazo que envía una señal clara: seguiremos apoyando a Ucrania, con lo que sea necesario y durante el tiempo que sea necesario, a nivel militar, humanitario y en esfuerzos de reconstrucción”, dijo.



Zelenski ya había dejado claro al aterrizar en Países Bajos que “entre los temas clave” que vino a hablar con los neerlandeses es la entrega de F-16. “Fue la primera vez que escuché el acuerdo más importante y es que, además de Estados Unidos, Países Bajos es el primer país que aceptó entregar a Ucrania F-16 después del entrenamiento”, agregó Zelenski.



El líder ucraniano habló de “un nuevo paso para fortalecer las defensas aéreas de Ucrania” y agradeció a Países Bajos el “histórico” apoyo porque “estos aviones de combate se desplegarán para mantener a los terroristas rusos alejados de las ciudades y los pueblos de Ucrania".



No obstante, Rutte admitió que estos aviones “no ayudarán de inmediato con los esfuerzos (en la guerra), sino que son parte del compromiso a largo plazo” de Países Bajos con Kiev.

Preparaciones

A pesar de haber logrado el compromiso que vino buscando en Países Bajos, pasará un tiempo antes de que los cazas estén listos para su uso en Ucrania: los pilotos tendrán que pasar primero por un extenso entrenamiento, seguido de formación militar en Dinamarca, y paralelamente, Ucrania tendrá que establecer la infraestructura necesaria para el “aterrizaje y despegue de estos aviones de forma segura porque son muy sensibles”.



No hay una fecha exacta, "no se van a entregar el próximo mes, eso es imposible, pero pronto después", calculó Rutte, quien no tiene aún claro de cuántos cazas podrá prescindir Países Bajos, porque necesitará algunos para el entrenamiento en Dinamarca y otros para Rumanía, ni tampoco sabe cuánto trabajo y tiempo costará tenerlos listos para su uso.



“Estos F-16 darán nueva motivación y energía a nuestros soldados y civiles”, celebró Zelenski, quien llevaba meses presionando a los países de la OTAN para que le suministren estos cazas.



El líder ucraniano aseguró que Kiev “está avanzando” y subrayó “que no hay que olvidar que (Ucrania) no está combatiendo contra cualquiera, está combatiendo a la Federación Rusa, quien ayer, y hace un año, lo que quería era demolernos, conquistarnos, y han fracasado, y ahora estamos hablando de la contraofensiva”.



“Ya lo sé, siempre nos gustaría que todo fuera más rápido, y que los cazas realmente aceleren este proceso (…) Pero estamos hablando de defensas aéreas, tenemos el invierno por delante, y nosotros sabemos más que nadie lo que es un invierno sin electricidad. Y esta es la complejidad del asunto. Pero no nos vamos a rendir, esa es la gran noticia”, agregó Zelenski.



El presidente ucraniano también habló de rendición de cuentas y aseguró que Ucrania busca “paz justa, con la total recuperación y restauración de su integridad territorial”, y advirtió de que no olvidará las tragedias que han tenido lugar en territorio ucraniano “solo porque haya pasado el tiempo”, y buscará justicia en los tribunales.



“Quizás en Rusia piensen que nos vamos a olvidar de todo eso y vamos a llegar a acuerdos. Es cuestión de justicia. No, no vamos a hacer acuerdos. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y conocemos sus nombres”, dijo, en su segunda visita a Países Bajos desde la invasión rusa en febrero de 2022.

