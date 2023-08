A los 84 años, se casa el exobispo de Nueva York acusado de abusos sexuales

Un caso conmociona a la Iglesia católica, particularmente, de Estados Unidos e involucra nada menos que al exobispo de Nueva York, una figura rodeada de escándalo por denuncias de abusos sexuales.

Se trata de Howard Hubbard, de 84 años, ahora, obispo jubilado de Albany, Nueva York, quien soporta acusaciones por haber cometido abusos contra menores de edad y que, no obstante, avisó ahora, que se había casado con una mujer en una ceremonia civil.

La noticia fue divulgada por la agencia Ap, que indica que Hubbard se retiró en 2014. Desde entonces busca salir del sacerdocio, pero él mismo ha confesado que ocultó casos de violaciones cometidas por sacerdotes abusadores, a la vez que ha negado que él haya cometido violaciones de menores, tal como se lo acusa.

"El pasado otoño, Hubbard solicitó volver al estatus laical, que le habría eximido de sus obligaciones de celibato, ya que no podía ejercer como clérigo a causa de la política de la Iglesia estadounidense que prohíbe el desempeño del ministerio a los sacerdotes acusados. No obstante, la petición del obispo fue denegada por el Vaticano el pasado marzo, obligándolo a esperar el final de los siete procedimientos contra él", indica Ap News.

El exobispo ha decho declaraciones: "podría tener 91 o 92 años antes de que concluyan estos asuntos legales. Mientras tanto, me he enamorado de una mujer maravillosa que me ha ayudado y cuidado y que cree en mí".