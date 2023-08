Ucrania admite que Estados Unidos no le dará un apoyo clave

Las autoridades de Ucrania admitió que no esperan recibir este año los anhelados cazas F16, fabricados en Estados Unidos que esperaban y recuerdan que sus pilotos están "preparados" para recibir la instrucción precisa en territorio europeo, para luchar contra Rusia.

"Está claro que Ucrania no recibirá no en otoño ni en invierno los F16 necesarios para nuestra defensa", afirmó el portavoz de las fuerzas aéreas, Yuriy Ignat, según recoge la agencia Ukrinform, para añadir que no iba a "ocultar a la nación" esa realidad.

"Necesitamos estos cazas sea a fines del presente año o a principios del siguiente o más tarde. No tenemos otra opción", añadió el portavoz.

Ignat señaló además que los pilotos ucranianos están preparados para recibir la instrucción precisa en su manejo y expresó sus esperanzas de que no hayan "demoras" en ese proceso.

El portavoz de las fuerzas aéreas informó a finales de julio de que había partido ya un primer grupo de pilotos para recibir esta instrucción, aunque sin precisar dónde lo harían ni el número de efectivos.

Un mes antes, los gobiernos de Polonia y de Países Bajos habían expresado su disposición a que el entrenamiento tuviera lugar en su territorio, aunque tampoco se concretó cuándo arrancarían esas operaciones.

