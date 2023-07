La fuerte amenza de Irán que pone en riesgo al Golfo Pérsico

El ministro de Petróleo iraní, Javad Owji, dijo hoy que Irán "explorará y explotará" el campo petrolífero de Al Dorra, ubicado en las aguas del golfo Pérsico, "si no hay deseo de entendimiento y cooperación" con Arabia Saudí y Kuwait, países que rechazan que Teherán tenga derechos sobre el yacimiento.



"Si no hay deseo de entendimiento y cooperación, Irán tomará en cuenta sus derechos y beneficios, así como la explotación y la exploración de los recursos y no tolerará ninguna violación de sus derechos", dijo Owji a la agencia oficial del Ministerio de Petróleo iraní Shana.



La República Islámica hasta ahora había manifestado su deseo de resolver mediante el diálogo la disputa con Kuwait sobre Al Dorra pese al rechazo de ese país y de Arabia Saudí de ceder los derechos del yacimiento a Teherán.

Un yacimiento pone en jaque a toda la región.





Sin embargo, el país persa ha adoptado una postura más dura después de que Kuwait anunciara hace unos días que comenzará las operaciones de producción en el yacimiento sin que se alcance un acuerdo sobre la demarcación de fronteras con Irán.



El ministro iraní reiteró que su país "siempre ha tomado el camino de la negociación y el entendimiento", y afirmó que aún así "Irán quiere una operación integrada y conjunta" para la explotación de Al Dorra.



A principios de julio, Kuwait y Arabia Saudí rechazaron los supuestos derechos de Irán en Al Dorra e insistieran en que sus "recursos son propiedad conjunta de Arabia Saudí y Kuwait, únicamente".



Ambos países árabes firmaron en marzo de 2022 un memorando para la explotación de Al Dorra con la intención de producir 1.000 millones de metros cúbicos de gas al día y 84.000 barriles de condensado.



Irán rechazó en su momento ese memorando, al considerar que Al Dorra cruza aguas iraníes, saudíes y kuwaitíes.



Arabia Saudí y Kuwait, miembros de la alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), han invitado en varias ocasiones a Teherán a negociar la demarcación de la frontera marítima, aunque no han reconocido en ninguna ocasión que Irán tenga derechos sobre Al Dorra.