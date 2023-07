Parece un plato volador: el sorprendente bombardero B-21 Raider de Estados Unidos

Es una nave futurista, intimidante, poderosa e invisible a los radares: se trata del primer bombardero furtivo estratégico B-21 Raider, avión de sexta generación de Estados Unidos.

Esta nave será parte de la Fuerza Aérea de USA posiblemente en 2025, según ha publicado la revista Air And Space Forces, que charló con militares norteamericanos y empresarios privaos de Northrop Grumman, que son parte del proyecto.

El bombardero B-21 informan los militares podrá llevar, incluso, armas nucleares y portará tecnología de lo más moderna en cuanto a aviación.

Además, se considera que la nave podría estar volando durante el año 2025, con primeros vuelos a finales de 2024.

"De momento, el desarrollo del B-21 se lleva a cabo bajo un contrato de costo incrementado, aunque la producción estará sujeta a un acuerdo de precio fijo que no exceda los 772 millones de dólares por cada aeronave. El primer avión de este programa fue presentado al público en diciembre de 2022, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna prueba del motor ni de fuselaje. No obstante, la Fuerza Aérea de EE.UU. sigue planeando para finales de este año el primer vuelo de este ejemplar, contemplado en todo caso para el 2023", aporta Rt.

Además, sigue la agencia, "los altos mandos militares de EE.UU. sostienen que el B-21 será la columna vertebral de la flota de bombarderos de la Fuerza Aérea, una vez que entre en servicio dentro de unos años, y adelantan que tienen grandes planes para esta aeronave".

Video: invisible a los radares

AirAndSpaceForces, Af.mil, Rt, Euronews, Youtube.