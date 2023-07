Lo que viene: la inteligencia artificial dará "vida" a robots sexuales

La inteligencia artificial no tendrá límites, respecto de los andamiajes del deseo en el ser humano. Así lo ha sugerido Mo Gawdat, un ex alto ejecutivo de Google. Gawdat fue director comercial de X, un ente de investigación y desarrollo un tanto secreto que sostenía la poderosa de Google.

Ahora, ha salido a decir lo que también traerá la IA: robots sexuales con de inteligencia artificial, que podrían dejar de lado a las parejas humanas de las personas.

Gracias la IA, las personas podrán tener sexo con un robot, sin involucrar en el hecho a un par y tal acto podrá ser "percibido como una experiencia real de sexo".

En un video que subió a Youtube, indicó: "¿Por qué necesitaríamos a otro ser humano?. Todo son señales en tu cerebro que te hacen disfrutar de la compañía y la sexualidad".

Gawdat refirió que, gracias a la IA, "el acto sexual con robots 'inteligentes' sería posible a través de gafas de realidad virtual y realidad mixta, como el Vision Pro de Apple o el Quest 3.... Si podemos convencerte de que este robot sexual tiene vida, o de que la experiencia sexual mediante un casco de realidad virtual o un casco de realidad aumentada es real, entonces ahí lo tienes".

El joven y exitosos desarrollador desarrolló sus conceptos en el pódcast Impact Theory: "los estímulos mentales y emocionales que acompañan a la intimidad pueden recrearse artificialmente, al igual que ahora se puede simular fácilmente las maneras de cómo mover los músculos. El sexo ocurre en el cerebro. Es decir, la parte física no es tan difícil de simular […] Y si realmente queremos sacarle magia, esto se puede simular".

El ex ejecutivo considera que no hay nada útil en el debate sobre si los robots con inteligencia artificial pueden sentir o no: "es irrelevante una vez que el cerebro humano esté convencido de que son reales. ¿Realmente importa [su capacidad de sentir], si lo simulan tan bien? Si mi cerebro cree que ellos son sensitivos, lo son. Esta es la idea".

Finalmente Gawdat refirió que las nuevas tecnologías de la IA crearán importantes cambios en las relaciones interpersonales, apoyadas en el éxito económico que generan: "este es un rediseño muy significativo de la sociedad, un rediseño significativo del amor y las relaciones, porque hay dinero en ello. Son muchas las personas que están dispuestas a 'salir' con avatares a través de aplicaciones como Replika y no con un humano real".

Video: una robot sexual inteligente

Video: qué es la IA

