Insólito: Boris Johnson no entrega sus WhatsApps porque olvidó la contraseña

Olvidó la contraseña de su iPhone: aunque parezca insólita, esta es la excusa que dio el exprimer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, para no dar información vital a la Justicia sobre una investigación que lo involucra.

Así lo ha publicado el diario The Times, explicando que el político "no ha podido proporcionar los mensajes clave de WhatsApp sobre el manejo de la pandemia a los responsables de la investigación oficial sobre la gestión del coronavirus porque no recuerda el código de acceso de su viejo iPhone".

El diario ha revelado que Johnson "no recuerda con 100 % de confianza", la contraseña para ingresar a su antiguo teléfono, que no usa desde mayo de 2021, cuando le dijeron que "ya no usara su iPhone y que no volviera a acceder a él por motivos de seguridad después de que se descubriera que su número había estado publicado en línea durante 15 años".

Asimismo, se revela otro inconveniente: es real la preocupación de que el teléfono iPhone se desactive automáticamente y su contenido desaparezca, si se introduce la contraseña incorrecta debido a que el aparato de Johnson está protegido con un alto nivel de seguridad. Para intentar evitarlo, los expertos en seguridad del Gobierno han tenido acceso al teléfono.

El plazo de entrega de información solicitada por la Justicia cerró la semana pasada.

Según allegados a Boris Johnson, él se siente "muy satisfecho de que se divulgue el material y ha hecho todo lo posible para que la consulta tenga acceso al teléfono. Los propios expertos técnicos designados por el Gobierno continúan trabajando para recuperar material del dispositivo de manera segura".

"Como se indicó anteriormente, Johnson cooperará plenamente con la investigación", dijeron.

Como se recuerda, durante la pandemia, el Gobierno de Gran Bretaña fue condenado por usar WhatsApp para tomar decisiones clave en lugar de utilizar sistemas de comunicación protegidos durante el confinamiento. "En junio se determinó que Johnson mintió a sus colegas cuando afirmó ante la Cámara de los Comunes que se habían seguido todas las restricciones impuestas por la pandemia del covid-19 en todo momento en los edificios gubernamentales", recuerda Rt.

Además, Johson fue acusado de mentir varias veces al Parlamento luego de que "ITV News mostrara a fines de 2022 cuatro fotografías que muestran a Johnson brindando y bebiendo con colegas en una fiesta en plena pandemia, cuando las normas sanitarias prohibían reunirse con más de una persona para evitar la transmisión del covid-19".

