Tras el intento de golpe de estado, el Kremlin indultó al líder del Grupo Wagner

El Kremlin anunció que el líder de la organización de mercenarios Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se marchará a Bielorrusia, que no se presentarán cargos penales contra ningún miembro de Wagner y se retirarán los cargos presentados contra el propio líder paramilitar que puso en vilo a Rusia al amotinarse.



"Me pregunta qué le pasará a Prigozhin personalmente. El caso penal contra él se va a retirar y se marchará a Bielorrusia", explicó el portavoz de la presidencia rusa, Dimitr Peskov, en respuesta a una consulta de la prensa.



Peskov destacó que la cuestión se ha resuelto sin que haya víctimas y sin que se haya incrementado el nivel de tensión. Ahora Prigozhin podrá "ir a Bielorrusia" con la garantía personal del presidente Vladimir Putin. "Si me pregunta qué tipo de garantía tendrá Prigozhin para irse a Bielorrusia, le diré que es la palabra del presidente de Rusia", destacó el vocero.



Peskov agregó que los combatientes de Wagner que lo deseen podrán firmar contratos con el Ministerio de Defensa, siempre que no hayan participado en la "campaña" de Prigozhin del viernes y el sábado.



"Se ha llegado a un acuerdo para que el Grupo Wagner vuelva a sus cuarteles, a sus ubicaciones. Algunos de ellos que así lo quieran firmarán contratos con el Ministerio de Defensa en el futuro. Esto es para quienes no participaron en esta 'campaña'", apuntó Peskov.

Foto: EFE

El portavoz de Vladimir Putin destacó que "ha habido grupos que cambiaron de opinión desde un principio y volvieron" e "Incluso solicitaron escolta a la policía de tráfico y otras ayudas para poder volver a sus destinos".



Además, confirmó que "no se presentarán cargos contra el resto de los combatientes, teniendo en cuenta sus méritos en el frente".



"Siempre hemos respetado el heroísmo en el frente y siempre mantendremos ese respeto", remarcó.



Peskov subrayó también la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que permitió superar el conflicto, y destacó que el mandatario bielorruso y Prigozhin se conocen desde hace unos 20 años.



En cuanto a la situación en Ucrania, Peskov destacó que los incidentes relacionados con el Grupo Wagner este sábado no afectarán a la situación militar en Ucrania. Además indicó que no tiene noticias de que vaya a haber cambio alguno en el Ministerio de Defensa ruso, cuya cúpula estaba en el centro de las críticas de Prigozhin.