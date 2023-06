Sumergible desaparecido: hasta cuando durarían las reservas de oxígeno

La desaparición del sumergible de la empresa Ocean Gate, que realizaba excursiones turísticas para ver los restos del Titanic, ha conmocionado al mundo entero. El mismo se sumergió a 3800 metros de profundidad y luego de comenzado su viaje, perdió toda comunicación. MDZ Radio dialogó con Mauricio Zabalza, periodista desde Nueva York, quien dio detalles de dicho suceso.

“No son submarinos, son sumergibles que tiran en el lugar y andan a una determinada velocidad. La empresa del sumergible no solo hace viajes turísticos, sino que realiza otras investigaciones. Ellos indagaron por qué se terminó hundiendo el Andrea Doria en 1956", detalló Zabalza.

Además advirtió que este viaje, sería el único, ya que "hubo un invierno bastante complicado en cuanto al frío". Y sumo: "A los 45 minutos del día domingo, perdieron comunicación y no se supo más. Los guardacostas de Estados Unidos y de Canadá, están haciendo esfuerzos impresionantes. Además, advirtieron que dicha nave tiene un dispositivo, que cuando se presenta una falla, inmediatamente sube. Lo cual no ha ocurrido".

Zabalza remarcó que la nave solo se puede abrir de afuera. "Una vez que esta allí adentro no se puede salir. Justamente hace dos semanas atrás firmaron con Starlink, la empresa China de Elon Musk, para que le proveyera internet. Además se ha dicho que solo se podían comunicar con una especie de mensaje de texto entre el barco y el sumergible. Se ve que perdieron inclusive esa comunicación"

"Hay cinco vidas dentro, las cuales son muy conocidas. Son todos héroes de la exploración. Paul Henri Nargeolet, un explorador francés que que participó en el año 1986, de la primera exploración humana cuando descubrieron los restos un año antes. También está el delegado de la firma, que es Stockton Rush", señaló.

Finalmente, el especialista sostuvo que lo más complejo del caso, es que aún no logran ubicar donde puede llegar a estar. "Los buzos no podrían llegar al lugar, ya que sería a 3800 metros de profundidad. Si el sumergible no se rompió estarían todos vivos, tenían provisiones para 96 horas, esto incluye oxígeno. Para mañana las mismas ya se acabarían. Todos los familiares también están a la expectativa".

Escuchá la nota completa: