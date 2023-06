Video viral: la monja Guillermina, 4 años muerta y su cuerpo sigue intacto

Muchos hablan de un milagro en el seno de la Iglesia católica de los Estados Unidos. Cada día, cientos de personas desfilan ante ella y le piden favores: es la monja Wilhelmina (Guillermina) Lancaster, quien murió hace cuatro años en Misuri, EEUU, y su cuerpo permanece intacto.

El cadáver se halla en un monasterio de la Iglesia católica y hasta allí, se trasladas fieles y curiosos para ver el cadáver de la hermana, que, según aparenta, no presenta signos de descomposición.

Ante el crecimiento de la noticia sobre la monja y la posibilidad de un milagro en puerta, se ocupó del caso y lo publicó la Agencia de Noticias Católica.

Guillermina, indica el medio, fue fundadora del monasterio Las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles, que está ubicado en Gower, cerca de Kansas City. La monja falleció en 2019 a los 95 años y, cuatro años después, hace días, el 18 de mayo, el cadáver fue exhumado para ser llevado a su lugar de descanso final en la capilla de su monasterio.

No obstante, ante el azoramiento de las hermanas benedictinas, no había solo huesos en el ataúd: al abrirlo observaron que "el cuerpo y las vestiduras aparentemente intactas, a pesar de que no había sido embalsamado y de que el féretro de madera tenía una grieta, exponiendo los restos a la humedad y la suciedad del ambiente", aporta Rt.

Y cierra la agencia, indicando que "en la tradición católica, los cuerpos que desafían el proceso de descomposición son conocidos como 'incorruptos', una señal de santidad".

Según la hermana Cecilia, abadesa de ese monasterio, "creemos que es la primera mujer afroamericana en ser encontrada incorrupta".

Además, por otro lado, para desmitificar el hecho, especialistas indicaron que es frecuente que los cadáveres permanezcan en buen estado en los primeros años después del fallecimiento, aun si no están embalsamados.

Nicholas Passalacqua es antropólogo forense y explica que los cuerpos "tardan cinco años en esqueletizarse sin ningún envoltorio que los aísle". Así, pues, al experto no le parece "demasiado sorprendente" el caso de Guillermina.

