Revelaron las cartas escritas por el principal sospechoso en el caso Madeleine McCann

La fiscalía de la ciudad alemana de Braunschweig, responsable de las investigaciones por la desaparición de Madeleine McCann en el país germano, informó que varios objetos fueron recuperados del embalse portugués de Arade, que deberán ser examinados.



La operación de búsqueda en el entorno de la represa en el Algarve portugués concluyeron tal y como estaba previsto el jueves, informó la fiscalía en un comunicado.



"En el marco de la medida fueron recuperados algunos objetos. Estos serán analizados en los próximos días y semanas. Si algunos de los objetos guardan en efecto relación con el caso Madeleine McCann no es algo que se pueda afirmar a estas alturas", indicó la nota.



La fiscalía agregó que los trámites contra el principal sospechoso por la desaparición de la niña británica, el alemán Christian Brückner, todavía se prolongarán "previsiblemente por un periodo de tiempo largo".

El principal sospechoso escribió una serie de cartas desde la cárcel, donde aseguró ser inocente. En estos documentos, que fueron revelados por el medio británico Daily Mail, Brückner aseguró que las autoridades no tienen evidencia en su contra.

"No podés imaginarte cómo es cuando el mundo entero cree que sos un asesino de niños, y no lo sos", detalló en el acusado, haciendo referencia a la "evidencia concreta" que dicen tener las autoridades, la cual indicaría que Madeleine McCann está muerta.

El alemán aseguró que nunca habrá un juicio ya que "no hay ni la más mínima evidencia. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio".

A su vez, aseguró que "los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia".

Brüeckner, además, dijo que la última vez que estuvo en la zona de la represa de Arede fue en 2006, por lo que no habría lógica para relacionarlo con Madeleine McCann, quien desapareció en mayo de 2007.

"La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho: ‘No, no te creo’. Esto es Alemania y no Pakistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)", escribió.

El alemán se encuentra en prisión por haber violado a una mujer de 72 años en el mismo momento y lugar en el que ocurrió lo de la niña y es el sospechoso número uno en lo que los fiscales alemanes consideran "un asesinato".

Además, se enfrenta a un proceso judicial por presuntamente haber violado a otras tres mujeres adultas en Portugal y por exponerse indecentemente a dos niñas de 10 y 11 años.

"Nunca entenderán que la idea que tuvieron fue brillante, ya dije que Hollywood no podría hacerlo mejor, pero eligieron al actor principal equivocado: yo", siguió en su escrito.

Para finalizar, Brüeckner sentenció: "Estoy escribiendo esto sin autocompasión y mi autoconfianza y autocontrol nunca estuvieron en un nivel más alto. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Ánimo! Mejores días están llegando".