Muere a los 29 años Park Soo Ryun, una de las estrellas Disney+

La actriz Park Soo Ryun ha sido hallada sin vida. Con apenas 29 años, la actriz perdió la vida después de caer por unas escaleras, cuando volvía a su casa.

La joven Park es parte del mundo de las celebridades por su actuación, en 2021, en 'Snowdrop' junto con Jisoo, célebre cantante de la famosa banda de K-pop Blackpink. Había debutado en 2018 con el musical 'Il tenore' y luego fue parte de varias obras: 'Siddhartha', 'The Cellar', 'Othello' y 'The Day We Were In Love'.

Desde la cuenta de la exitosa serie, se publicó un mensaje: "es un día doloroso. Difícil respirar. La luz más hermosa. La flor más hermosa. Que descanse en paz".

La joven, indicaron los medios, fue hallada inconsciente y "llevada de emergencia a un hospital; no obstante, pese a los esfuerzos de los especialistas, Park falleció debido a que el fuerte traumatismo sufrido le ocasionó muerte cerebral".

Su madre habló al respecto: "Solo su cerebro está inconsciente, pero su corazón sigue latiendo. Debe haber alguien que necesite desesperadamente sus órganos", explicando que habrá donación de órganos.

Y cerró: "como su madre y padre, podremos vivir consolados al saber que su corazón ha sido donado a alguien y sigue latiendo".

Biz.chosun, Soompi, Rt, Youtube.