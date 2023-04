Insólito: un sacerdote armó un show de pole dance en su iglesia

El hecho ocurrió en Francia y volverá a ocurrir: es noticia un sacerdote de la iglesia protestante de Saint-Guillaume, en la ciudad de Estrasburgo, Francia, que armó un show en su templo y, luego, fue amenazado de muerte.

Los medios franceses publicaron la historia, que tiene como protagonista a Daniel Boessenbacher, religioso francés.

Luego de armar un show de "pole dance", Daniel recibió dos cartas en la iglesia, en las que lo amenazaban de muerte sin continuaba organizando tales eventos.

El pastor indicó que "un responsable de la parroquia y una persona en el servicio cívico encontraron dos cartas deslizadas por debajo de la puerta el sábado. No tengo dudas de que están relacionadas con el espectáculo".

Saint-Guillaume a été fondée en 1307 par un croisé Strasbourgeois. Les protestants ont volé cette église (comme tant d'autres en Alsace) au 16e siècle. Aujourd'hui, ils y invitent des "pasteurs" LGBT et y organisent des spectacles de pole dance.https://t.co/8dl8dLpCsZ — Fide Post ? (@fidepost) April 4, 2023

Sucedió que "la asociación Crossed Passions alquiló la semana pasada el establecimiento religioso para organizar dos 'shows' en los que que se mezclaría el canto lírico, el baile y el tan polémico 'pole dance', logrando vender 1.000 entradas. El sacerdote de 54 años calificó el espectáculo como 'seductor, pero suave' y lamentó que algunas personas 'no apreciaron' la exhibición", aporta la agencia Rt.

Se supo entonces que, una de las misivas, propone "decapitar a los feligreses", pues "no es una iglesia, es un cabaret".

En la otra carta, querían la cabeza del pastor: "Debemos cortarle la cabeza porque le dio la llave de nuestra santa iglesia a esta serpiente danzante".

El valiente sacerdote reflexionó: "estamos acostumbrados a las reacciones pero no a las amenazas de muerte. No obstante, las amenazas de muerte no me disuaden en absoluto".

Así, pues, Boessenbacher indicó que, próximamente, habrá otros dos espectáculos de ópera y 'pole dance' en el templo de Saint-Guillaume.

"La Iglesia debe seguir abriéndose al mundo", sentenció.

