La polémica medida que aplicaría Donald Trump con las personas sin hogar si llega a ser presidente

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que competirá en primarias republicanas para las elecciones de 2024, divulgó un comunicado este martes en el que anuncia que si gana los próximos comicios retirará de las calles a los vagabundos y drogadictos que pueblan las ciudades del país.



"Nuestras ciudades, que alguna vez fueron grandes, se han convertido en pesadillas inhabitables e insalubres, rendidas a las personas sin hogar, a los drogadictos, los violentos y peligrosamente trastornados", señala en el comunicado de su oficina de campaña.



Trump asegura que las personas sin hogar no tienen derecho a convertir "cada parque y acera en un lugar que ocupen y en el que consuman drogas", además de señalar que "los estadounidenses no deberían tener que pasar por encima de montones de jeringuillas y desechos mientras caminan por una calle en una ciudad hermosa", o que lo fue.



Dijo en ese sentido que la primera consideración debe ser "los derechos y la seguridad de los ciudadanos trabajadores y respetuosos de la ley que hacen que nuestra sociedad funcione".



Por ello, adelantó que si se convierte en el candidato de los republicanos y luego presidente "cuando regrese a la Casa Blanca" utilizará "todas las herramientas" para sacar a las personas sin hogar de las calles.



Sostuvo que esas personas deben de ser atendidas, pero que tienen que estar fuera de las calles.



"No hay nada compasivo en dejar que estas personas vivan en la suciedad y la miseria en lugar de obtener la ayuda que necesitan", dijo, tras apuntar que son necesarios "profesionales que les ayuden".

Foto: EFE, Trump afirmó que esas personas deben estar fuera de las calles pero atendidas.

Indicó que con todo el dinero que se ahorrará al poner fin a la migración irregular habrá suficientes fondos para abordar esta crisis que sufre el país.



La estrategia que propone Trump supone trabajar con los distintos estados para prohibir los campamentos urbanos "siempre que sea posible".



Los infractores de estas prohibiciones serán arrestados, dijo, aunque por otra parte se les proporcionarán herramientas para ser rehabilitados en la sociedad.



El plan que propone incluye la apertura de grandes espacios destinados a este colectivo que contarán con el apoyo de médicos, psiquiatras, trabajadores sociales y especialistas en rehabilitación por las drogas.



Trump indicó que aquellos que tienen enfermedades mentales serán llevados a instituciones con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad.



Trump se enfrentará en las primarias republicanas, de momento, contra la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el dos veces gobernador de Arkansas Asa Hutchinson, a los que se podría sumar el gobernador de Florida, Ron DeSantis.